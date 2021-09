San Joséban 1,6 millió dollárt fizetnek az úszónők szexuális zaklatásáért

A San José Állami Egyetem 1,6 millió dollárt (484 millió forintot) fizet annak a 13 sportoló diáklánynak, akinek az intézmény rosszul kezelte az egyik tanár szexuális zaklatásra vonatkozó panaszait – írja az NBC News.

A zaklatások 2006-ban kezdődtek, ám az egyetem nem megfelelően reagált a történtekre, az Egyesült Államok igazságügyi minisztériumának polgári jogi osztálya és a Kalifornia északi körzetének ügyészi hivatala ezért is szabta ki a jelentős bírságot.

A szövetségi nyomozók emellett azt is megállapították, hogy az egyetem két alkalmazottal sem bánt megfelelően, közülük az egyik többször is figyelmeztette a vezetést a tanár viselkedésével kapcsolatban. Több úszónő is jelezte, hogy tanáruk és edzőjük számos alkalommal szexuálisan zaklatta őket, és megérintette őket a mellükön, a fenekükön, az ágyékuknál és szeméremtájékon az egyetem edzőközpontjában.

A vizsgálat során 23 diákot azonosítottak, akiket Scott Shaw zaklatott, ám közülük csak 13-an fogadták el a fejenkénti 125 ezer dollárt.

Köszönjük azoknak, akik bátrak voltak, és jelezték a problémákat a vizsgálatok során. Mélységesen sajnáljuk a történteket, elnézést kérünk az érintettektől és a családjuktól

– mondta az egyetem illetékese.

Shaw 2020-ban mondott fel, miután a vádak szerint 2006 és 2009 között a fizioterápián zaklatta az úszókat.