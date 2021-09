Valamennyi, koronavírushoz kapcsolódó korlátozást feloldanak szombattól Norvégiában – írja a Guardian.

Nem lesz kötelező a távolságtartás, az éjszakai bárok kinyithatnak, és az éttermek is teljes kapacitással működhetnek – jelentette be Erna Solberg miniszterelnök.

561 napja vezettük be a legszigorúbb intézkedéseket, amelyek Norvégiában valaha is békeidőben életben voltak. Most itt az ideje, hogy visszatérjünk a normális élethez