Benyitott a csűrbe, ott várta a medve

Véletlenül bezártak egy medvét egy lakóház csűrjébe Csíkszentfalván. A helyszínre később a csendőrség is kiérkezett.

A Székelyhon szerint az eset még kedd este történt. Egy nő és a lánya akkor vették észre, hogy egy medve garázdálkodik a lakóházuknál. Nem sokkal később szem elől tévesztették az állatot, ezért azt hitték, hogy továbbállt.

Nyugodtan végezték tovább a dolgukat, aztán a fiatalabbik nő bezárta a csűr kapuját. Mielőtt bement volna a házba, arra lett figyelmes, hogy az udvaron a kutya dühödten ugat a csűr felé. Amikor utánanézett, mi történhetett, egy két lábon álló medvével találta szemben magát.

Ijedtében azonnal visszacsukta a kaput, be is támasztotta, majd értesítette a hatóságokat. A helyszínre több egység is érkezett, többek között a csendőrség, a rendőrség és a vadászegyesület képviselője is, hogy szükség esetén közbe tudjanak lépni.

Egy csendőr felmászott a szomszédos épület tetejére, majd onnan kinyitotta a csűr kapuját. A medve azonnal kiugrott, majd elszaladt a mező felé.

Személyi sérülés nem történt. Csíkjenőfalva alpolgármestere szerint ősszel, a silókukorica aratásának időszakában gyakori probléma, hogy a medvék a településekre is bemennek élelem után nézve.

Csíkszeredán bemerészkedett az udvarra, lemészárolta a juhokat

Szerdára virradóra Csíkszereda csobotfalvi városrészen több gazdaságba is betört egy medve. Az egyik károsultat kevéssel hajnal három óra után ébresztette fel a férje amiatt, hogy egy medve jár az utcájukban.

A férfi értesítette a hatóságokat, de utána visszafeküdtek aludni, így csak reggel szembesültek vele, hogy a medve behatolt az udvarokra is, ahol széttört egy méhkaptárat. Napközben az is kiderült, hogy az egyik szomszédjuknál öt juhot is elpusztított a medve.

