Így buliznak a bécsújhelyi börtönben a román bűnözők

Román bűnözők nemrég egy bécsújhelyi börtönből közvetítették, amint éppen bulit tartanak. Nem ez volt az első eset, korábban egy Franciaországban fogva tartott személy csinált hasonló közvetítést.

A Főtér számolt be a videóról, amelyen az látható, hogy a rabok elég jól érzik magukat a bécsújhelyi börtönben.

A telepakolt asztalon konyak, bor és finomságok mellett még egy torta is díszelgett.

Az esetből botrány is kerekedett. Az osztrák igazságügyi minisztérium is közleményt adott ki, amelyben elismerték, hogy a rabok több rendelkezést is megsértettek. Próbálták tagadni, hogy a rabok alkoholt fogyasztottak, de azóta cáfolatot adtak ki.

Korábban egy franciaországi börtönben ülő román elítélt közvetítette élőben, hogy milyen élete van ott.