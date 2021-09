Az azonos neműek házasságáról szavaznak Svájcban

A svájciak vasárnap szavaznak arról, hogy az azonos neműek házasodhassanak-e az országban a jövőben, és ugyanazokat a jogokat élvezzék, mint a heteroszexuális házastársak.

Svájcban az azonos neműek egyelőre csak bejegyzett élettársi viszonyra kaphatnak engedélyt, házasságra azonban nem, márpedig ez elengedhetetlen, hogy melegek gyereket fogadjanak örökbe, leszbikus párok spermaadományhoz jussanak hozzá családalapítás céljából, vagy külföldi partnerek könnyebben kapjanak svájci állampolgárságot.

Ezt a kormány és a parlament jóváhagyta tavaly, ám sokan, így a nacionalista és konzervatív keresztény pártok is ellenezték. A svájci alkotmány viszont lehetővé teszi, hogy minden parlamenti döntést népszavazásra lehet bocsátani, amennyiben legalább 50 ezer állampolgár támogatja.

A törvény ellenzői szélsőségesen fejezték ki nemtetszésüket, a Svájci Néppárt többek között síró csecsemőkről közölt plakátot, jelezték, elítélik, hogy a gyermekeket áruba bocsássák, valamint szerintük a jogszabály megöli az apa fogalmát.

A The Guardian kiemeli, hogy Hollandia volt az első európai uniós ország, ahol megváltoztatták a házassági törvényeket 20 évvel ezelőtt, majd Németország és Ausztria is követte a példáját 2017-ben és 2019-ben, miközben több kelet-európai országban, így Magyarországon és Lengyelországban is az alkotmányban tiltják az azonos neműek házasságát.

Svájcban változhat a helyzet, a közvélemény-kutatások szerint ugyanis a többség támogatja az új törvényt, ám pontos eredmény csak a vasárnapi szavazást követően születik.