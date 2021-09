Megszólalt a miniszter, aki szerint az emberek menjenek ki a szabadba, és tárják szét a lábukat

Egy jó hírrel fogom kezdeni – idézi a Guardian, mivel indította legutóbb hagyományos sajtótájékoztatóját Új-Zélandon Chris Hipkins járványügyi miniszter. Ez kicsit nehéz mostanában, a delta-variáns ellen szigorú korlátozásokkal küzdő ország lakóinak mindössze a 34 százaléka kapta meg mind a két oltást úgy, hogy a kormányzati cél 90 százalék.

Ettől függetlenül Chris Hipkins javíthatatlan optimista. Augusztus vége óta egész Új-Zéland azon röhög, hogy a tárcavezető azt ajánlotta az ország lakóinak, menjenek ki a szabadba, és tárják szét a lábukat (spread your legs), ahelyett, hogy sikerült volna azt mondania, nyújtsanak egyet (stretch your legs).

– magyarázta a tárcavezető, akinek a tanácsából villámgyorsan terjedő hashtag lett, elég sokan meg is fogadták. Maga Chris Hipkins azzal intézte el a nyelvbotlást, hogy legalább adott valamit az embereknek, amin nevethetnek.

