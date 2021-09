Romániában rekordidő alatt megteltek a kórházak, ez leginkább az alacsony átoltottság miatt alakulhatott így. A szakértők leginkább attól tartanak, hogy hamarosan az ágy- és orvoshiány miatt nem tudnak minden beteget ellátni – számol be róla a Főtér.

A romániai magyar portál tájékoztat róla, hogy péntekről szombatra virradóan az iaşi Covid-kórház előtt sorban álltak a mentők a súlyos állapotban lévő betegekkel. Az ügyeletes orvosok nyolcvan személyt vizsgáltak meg, felüket be is utalták a kórházba. Florin Rosu orvos-igazgató elmondta, hogy

a súlyos betegek 99 százaléka nem volt beoltva.

Más kórházakban is problémák vannak, egyetlen szabad ágy sem maradt az intenzíven, és bővítésre sincs már lehetőség – tudatta Vasile Cepoi, a Iasi megyei Közegészségügyi Igazgatóság vezetője, aki kifejtette, hogy ha a lakosság nem tartja be a járvány terjedésének megelőzését célzó intézkedéseket, és továbbra is elutasítja az oltást, ugyanolyan helyzet állhat elő, mint az előző járványhullámok alkalmával Olaszországban vagy Spanyolországban.

Az orvosoknak dönteniük kell, kit kezelnek, és kit nem kezelnek, ugyanis csak azokkal lesz kapacitásuk foglalkozni, akiknek nagyobb esélyük van a túlélésre

– mondta az intézményvezető.

Ezzel szemben Radu Crisan Dabija, a tüdőkórház igazgatója arról nyilatkozott, hogy a negyedik járványhullámot oltással már nem lehet megállítani, ugyanis a vakcina 28 napon belül válik hatásossá, ezért ezt megelőzően kellett volna oltakozni.