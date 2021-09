Transznyisztria. Egy senki által sem elismert, mégis létező és meglátogatható ország, egy Csongrád megye nagyságú skanzen, ahol megállt az idő. Amelynek fővárosában, Tiraspolban (oroszos kiejtéssel Tyiraszpolban) gigantikus Lenin-szobor magasodik a Szovjetek Háza előtti téren, ahol a legtöbbet látható szimbólum a sarló és a kalapács, és ahol műanyag rubellel is lehet fizetni. Itt járt az Index „külső munkatársa”, Eric, aki korábban már a csernobili Zónából is küldött helyszíni riportot, és aki most is elugrott a történelem legsúlyosabb atomkatasztrófájának szürreális helyszínére.