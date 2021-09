Merkel utódjelöltje szerint Magyarország nélkül nem lehet egyben tartani az EU-t

Németország jövője és stabilitása múlik a vasárnapi választásokon – mondta Angela Merkel szombaton a Kereszténydemokrata Unió (CDU) utolsó kampányrendezvényén a németországi választások előtt. A rendezvényen felszólalt Armin Laschet kancellárjelölt is, aki Magyarországról is ejtett néhány szót – írja a Politico.

Angela Merkel azt kérte az emberektől, hogy támogassák a CDU jelöltjét, Armin Laschetet, miközben arra figyelmeztetett, hogy egy baloldali kormánnyal szerinte nem járna jól az ország.

Néhány választási kampányban úgy tűnhet, hogy erről vagy arról a témáról folyik a vita, és végső soron az nem is számít, hogy ki kormányoz. Kancellárként viszont azt tapasztaltam, hogy vannak olyan pillanatok, amikor nagyon fontos, hogy ki kormányoz. Vannak olyan helyzetek, amikor meg kell hozni a jó döntést

– jelentette ki a kancellár, aki a választásokra utalva leszögezte:

Ennek a tétje Németország stabilitása, az Önök jövője.

Angela Merkel kifejtette: ha a baloldal kormányra kerül, akkor a vállalkozásokat új adókkal „fojtanák meg”, és elszigetelt helyzetbe hoznák Németországot a nemzetközi porondon.

A CDU más kampányrendezvényein is felmerültek már ezek az érvek. Pénteken az SPD főtitkára, Lars Klingbeil azt mondta, hogy szerinte a kereszténydemokraták azért álltak neki a „sárdobálásnak”, mert nincs meggyőző választási programjuk.

A kereszténydemokraták szombati rendezvényén Armin Laschet is felszólalt, aki azt mondta, hogy szerinte az SPD és annak kancellárjelöltje, Olaf Scholz egyértelműen „arra készül”, hogy a Zöldekkel és a szélsőbaloldalt is magába foglaló Baloldali Párttal (Die Linke) építsenek koalíciót.

Scholz egyébként korábban azt mondta erről, hogy győzelem esetén várhatóan a Szabaddemokrata Párttal (FDP) és a Zöldekkel közösen próbálnának meg koalíciót létrehozni, de mindeközben valóban nem zárta ki, hogy szükség esetén a Baloldali Párttal is koalícióra lépjenek.

Laschet mindeközben arra is figyelmeztetett, hogy az üvegházhatású gázok kibocsátása elleni radikális lépések komoly veszélyt jelenthetnek. A környezetszennyezést olyan eszközökkel kell visszaszorítani, amelyek „társadalmi szempontból is elfogadhatók”, máskülönben az ország összeomlik – mutatott rá.

Az aacheni születési Laschet mindeközben arról is beszélt, hogy az Európai Uniót is egyben kell tartani, és ennek jegyében Magyarország felé is nyitottnak kell maradni:

Igen, valóban vannak viták most a jogállamiságról az Európai Unióban. De nem fogjuk tudni egyben tartani Európát Lengyelország, Közép-Kelet Európa, a balti államok és Magyarország nélkül.

A kancellárjelölt ezen felül azt mondta, hogy bár a közvélemény-kutatások szerint a szociáldemokraták előnybe kerültek az utóbbi hetekben, bízik benne, hogy végül ugyanúgy sikert arat, mint ahogyan 2017-ben tette az Észak-Rajna–Vesztfáliában megrendezett választáson, ahol ugyancsak kétesnek tűntek az eredmények a felmérések fényében.

A négy évvel ezelőtti választásokon egyébként a szociáldemokraták tartották Aachenben az utolsó kampányrendezvényüket, és akkor ők vereséget szenvedtek.