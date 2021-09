Különösen agresszív volt az idei német választási kampány, a politikusok több sértegetésről, vandalizmusról és fenyegetésről számoltak be – számolt be a Deutsche Welle a Welt am Sonntag összeállítására hivatkozva.

Az összegyűjtött adatok szerint több mint 4200, választással kapcsolatos incidenst rögzítettek, míg a 2017-es választás előtt 3660-at. Az esetek túlnyomó többségében tulajdon, főleg választási plakátok megrongálásáról van szó. Jóval gyakoribbá váltak viszont az erőszakos bűncselekmények, az illegális tartalmak terjesztése, valamint szokássá vált a jelöltek becsmérlése is.

A tartományok között vannak különbségek az arányokat tekintve, illetve a „fő célpont” sem mindenhol ugyanaz: Hamburgban főleg a Kereszténydemokrata Uniót (CDU), Alsó-Szászországban zömmel a Baloldalt (Die Linke), Berlinben pedig a jobboldali Alternatíva Németországnak (AfD) pártot támadták. A támadások kétharmadát (2590) nem tudták egyértelműen politikai oldalhoz kötni, 1170-et a szélsőbal, 273-at pedig a szélsőjobb követett el.

Jens Spahn CDU-s egészségügyi miniszter a Welt am Sonntagnak azt mondta, nagyon erőszakossá vált a közhangulat, szinte minden nyilvános eseményt megzavartak. A tárcavezető szerint ez annak is betudható, hogy a járványügyi korlátozásokat ellenzők egy része radikalizálódott.

Jan Maik Schlifter szabaddemokrata (FDP-s) képviselőjelölt arról számolt be, hogy más politikusokéihoz hasonlóan az ő plakátjait is felgyújtották vagy összefirkálták, de először találkozott azzal, hogy személyes fenyegetéseket írtak rájuk, például hogy „irány a gulág”.

A bajor baloldali Susanne Ferschl elmondta, hogy betörték az irodája ablakait, a szociáldemokraták jól ismert egészségügyi szakértője, Karl Lauterbach pedig toxikusnak nevezte a kampányt, és felhívta a figyelmet arra, hogy rendszeresen náci jelszavakat firkálnak a plakátjaikra.

Korábban a Die Welt is arról számolt be, hogy folyamatosan kapják a német jelöltek a halálos fenyegetéseket az interneten. A kereszténydemokrata kancellárjelölt, Armin Laschet egy hét alatt 5662 gyűlölködő kommentárt kapott a Twitteren. A zöldpárti Annalena Baerbockot 1086, a szociáldemokrata Olaf Scholzot pedig 620 gyalázkodó tweet találta meg.