Súlyos vonatbaleset Montanában, hárman meghaltak

Kisiklott egy Seattle és Chicago között közlekedő vonat az Egyesült Államokban – adta hírül az MTI. A balesetben hárman meghaltak, több mint ötvenen megsérültek.

A tragédia Montana államban, Joplin közelében, nagyjából 48 kilométerre a kanadai határtól történt szombaton 16 órakor. Az Amtrak vasúttársaság szerelvényén összesen 147 utas és a 13 fős személyzet utazott.

Megan Vandervest, az egyik utas a New York Timesnak számolt be arról, hogy a kisiklásra ébredt fel. A mögöttük lévő vagon felborult, akárcsak a következő kocsi is, míg további három vagon teljesen leszaladt a sínekről, és levált a szerelvényekről.

A vonattársaság a helyi hatóságokkal együtt kezdte el a sérült utasok elszállítását és az emberek biztonságos kimenekítését.

A vizsgálatok még folynak. A baleset vélhetően a pálya egyenes szakaszán történt.