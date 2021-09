Megszavazták a melegházasság legalizálását Svájcban

A vasárnap tartott népszavazáson jóváhagyták a melegházasság legalizálását Svájcban – jelentette be a svájci szövetségi kancellária.

A hivatal szerint a szavazáson,

64,1 százaléknyi igen szavazat mellett jóváhagyták a javaslatot.

Svájc fővárosában, Bernben sokan ünnepelni kezdtek az eredményhirdetés után. Az új törvény életbe lépésére azonban még egy ideig várni kell. Karin Keller-Sutter igazságügyi miniszter azt mondta, hogy

a szabályozás várhatóan 2022 július 1-jén léphet életbe,

mivel számos adminisztratív és jogi módosítást végre kell hajtani a népszavazás eredménye fényében.

Az új rendelkezés által az azonos neműek is köthetnének polgári házasságot, és ugyanazok a jogok illetik meg őket, mint bárki mást. Ezáltal például ők is örökbe fogadhatnak gyermekeket, valamint a svájci állampolgárságot is egyszerűbben kaphatja meg az a házas fél, aki még nem rendelkezik azzal.

A népszavazáson nemmel szavazók – köztük a Svájci Néppárt – többnyire azzal érveltek, hogy a gyermekeknek nincs érdekében az örökbefogadási szabályok megváltoztatása, mivel szükségük van egy apára és anyára is. „A gyermekek és apák itt a vesztesek” – mondta Monika Rueegger, a párt elnöke a Reuters-nek.

Velük szemben az ellentábor azt mondta, hogy nem a szülők neme számít, hanem az, hogy a gyermek szerető családban nőjön fel – ami sok esetben még a heteroszexuális családoknál sincs garantálva.