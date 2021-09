Este 6 órakor zártak az urnák a németországi szövetségi parlamenti választásokon, ami után nyilvánosságra hozták az exit poll eredményeket. A ZDF szerint a voksok 26 százalékával Németország Szociáldemokrata Pártja (SPD) nyert, másodikként 24 százalékot kapott a távozó kancellár, Angela Merkel Kereszténydemokrata Uniója (CDU), harmadik helyre a Zöldek futottak be 14,5 százalékkal.

Utánuk a szabaddemokraták (FDP) végeztek, akik 12 százaléknyi voksot tudhatnak magukénak, a szélsőjobboldali Alternatíva Németországnak (AfD) 10 százaléknyi szavazatot szerzett, az ötszázalékos bejutási küszöbön pedig a szélsőbaloldali Die Linke egyensúlyoz.

A ZDF ez alapján azt valószínűsíti, hogy a Bundestagban 215 képviselője lehet a szocdemeknek, míg a CDU/CSU-nak 198. A képviselőhelyek feltételezett elosztása szerint a Zöldeknek 120, az FDP-nek 99, míg az AfD-nek 83 és a Baloldalnak (Die Linke) 41 hely jut a német parlamentben. A ZDF összesítette, hogy a legutóbbi parlamenti helyek elosztásához képest ki mennyit veszített. Ezek szerint a legtöbbet, 8,9 százalékot a CDU/CSU veszített. Utánuk a Baloldal jön, mert 4,2 százalékkal kaptak kevesebbet, majd az AfD következik 2,6 százalékkal. Az SPD 5,5 százalékkal kapott több voksot, míg a Zöldekre 5,6 százalékkal szavazhattak többen, és 1,3 százalékkal több voks jutott az FDP-nek.

Korábban az ARD azt közölte, hogy 25 százaléknyi szavazatot Németország Szociáldemokrata Pártja (SPD) szerzett, ugyanennyit, 25 százalékot kapott a távozó kancellár, Angela Merkel Kereszténydemokrata Uniója (CDU), harmadik helyre a Zöldek futott be 15 százalékkal. Utánuk a szabaddemokraták (FDP) végeztek, akik 11 százaléknyi voksot tudhatnak magukénak, ahogyan a szélsőjobboldali Alternatíva Németországnak (AfD) is, az ötszázalékos bejutási küszöbön pedig a szélsőbalodali Die Linke egyensúlyoz.

Mindez azonban változhat, mert a levélben szavazók számáról egyelőre semmit sem tudni. Választási szakértők szerint a koronavírus-járvány miatt a levélben szavazók aránya jelentősen nőhetett a 2017-es 28,6 százalékhoz képest, akár az 50 százalékot is elérheti.

Az ARD modellje szerint a CDU/CSU 200 képviselőt vihet a Bundestagba, míg legnagyobb ellenlábasa, az SPD 197-et. A Zöldek 119 helyet foglalhatnak el, az AfD és az FDP pedig 87-87 helyet kapna. 39 képviselője lenne a Baloldalnak. Az ARD elemzése szerint is a CDU/CSU veszített a legtöbbet, 7,9 százalékot. Utánuk jön a Baloldal 4,2 százalékkal, majd 1,6 százalékkal az AfD. A korábbiakhoz képest jól teljesített az SPD, mert 4,5 százalékkal kapott több voksot, a Zöldekre pedig 6,1 százalékkal többen szavaztak, és minimálisan, 0,3 százalékkal több voksot nyert az FDP.

Az urnazárás után egy órával érkezett frissítések szerint a ZDF alapján 26-ról 25,8 százalékra csökkent az SPD-re szavazók aránya, míg a CDU/CSU voksok száma nőtt, így a korábbi 24-ről elmozdultak 24,2 százalékra.

Az idősek döntötték el

A második világháború utáni 20. Bundestag, vagyis szövetségi gyűlés megválasztására jogosult 60,4 millió állampolgár 18 óráig szavazhatott. Közülük a 60 évnél idősebbek aránya 38,2 százalék, ez 23 millió választót jelent, míg a 30 évnél fiatalabbak aránya 14,4 százalék, ez pedig 8,7 millió embert jelent csak.

Kivételt ezalól Berlin jelenthet, mert ott 2257 szavazóhelyiség előtt kígyóztak a sorok, illetve volt, ahol akár másfél órát is kellett várakozni. A német fővárosban nemcsak a szövetségi jelöltekre voksolnak, hanem önkormányzati képviselőket is választanak, illetve ezzel együtt népszavazási kérdésre is választ adhatnak a polgárok.

Volt olyan berlini körzet, például a charlottenburgi, ahol váratlanul elfogytak a szavazólapok. A választási ügyekkel foglalkozó szakemberek sem értik, hogy ez miként történhetett meg.

Wuppertalban reggelre 1500 embert evakuáltak, mert éjszaka találtak egy II. világháborús bombát. A város lezárt részén öt szavazókör is volt, de délre hatástalanították a bombát, és utána rendben folytatódott a szavazás.