A német fiatalok változást, az idősek állandóságot akarnak

Germany, Forschunsgruppe Wahlen exit poll:



Voters under the age of 30



GRÜNE-G/EFA: 22% (+11)

FDP-RE: 20% (+7)

SPD-S&D: 17% (-2)

CDU/CSU-EPP: 11% (-13)

AfD-ID: 8% (-3)

LINKE-LEFT: 8% (-3)



+/- vs. 2017 exit poll



