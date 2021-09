Egy afgán nagykövet azt kéri: ne akadályozzák az illegális migrációt

Afganisztán athéni nagykövete, Mirwais Samadi azt kérte az Európai Uniótól és Görögországtól: ne próbálják megakadályozni azt, hogy az afgánok akár illegális úton is elmeneküljenek a tálibok elől.

A nagykövet – akit még az előző kormány nevezett ki és ebből adódóan nem ismeri el a tálibok uralmát – arra reagálva nyilatkozott, hogy Görögország nemrég bejelentette: uniós forrásokból egy sajtókampányt indítanak, amellyel azt akarják elérni, hogy a menekültek ne próbálják meg illegálisan átlépni a határaikat.

Mirwais Samadi ezzel kapcsolatban azt mondta: más időkben még örült is volna egy olyan kampánynak, amely eltántorítja honfitársait attól, hogy illegálisan, mindenféle veszélyek közepette próbáljanak meg eljutni Európába, de a mostani körülmények közt ez nem opció. „Most a szolidaritás ideje van itt és a Nyugat nem fordíthat hátat az afgánoknak és hagyhatja őket sorsukra, és nem is indíthat olyan kampányt, amely arra irányul, hogy maradjanak távol”.

Normál esetben én sem támogatnám az illegális migráció, de ha az embereknek azért kell elmenekülniük, mert féltik az életüket, akkor mit lehet tenni?

– nyilatkozta a The Guardian részére, hozzátéve: nyolc hónappal ezelőtt még ő is arra szólította fel honfitársait, hogy ne próbálkozzanak meg eljutni a migrációs útvonalakon Görögországba.

Körülbelül 95 százalékuk dokumentumok nélkül, 90 százalékuk pedig nagyon rossz körülmények közt érkezik, mivel az ingatlanaikat, ruháikat, ékszereiket is el kellett adniuk az utazáshoz.

– mondta Samadi, aki arról is beszámolt, hogy már a tálibok hatalomátvétele előtt is számos alkalommal kellett értesítenie az Afganisztánban maradt embereket arról, hogy valamelyik, az országot elhagyó hozzátartozójukat holtan találták a görög-török határ közelében. Bár az afgánok többsége nem Görögországba szeretne eljutni, az országba menekülni akarók közt így is az ő arányuk a legnagyobb: becslések szerint körülbelül 40 ezer afgán tartózkodik már az országban, akik közül mindössze 10 ezernek bírálták el eddig a menekültügyi kérelmét.

Kiriakosz Micotakisz görög kormányfő a most induló sajtókampányról azt mondta: a cél az, hogy egyértelművé tegyék: Görögország szervezetten védi a határait és nem enged teret az illegális migrációnak. Görögország migrációért felelős minisztériuma ugyancsak elismerte, hogy „az Afganisztánban történő legfrissebb geopolitikai fejleményekre” reagálva indítják el a kampányt.

A kampány által az afgán hírportálokon és közösségi médiumokban próbálják meg eltántorítani az embereket attól, hogy megpróbáljanak az illegális migráció útjában illenek. Úgy tudni, hogy a YouTube-on is lesznek olyan videók, amelyekben azokat az elkerített és szigorúan őrzött menekülttáborokat mutatják majd be, ahova az illegális bevándorlók kerülhetnek Görögországban.

Ha az országok lezárják a határaikat, abból katasztrófa lesz

– mondta a menekültek helyzetével kapcsolatban Mirwais Samadi. A nagykövet szerint a következő hónapokban egy nagyobb menekülthullám indulhat meg Európába Afganisztánból.

Afganisztánban most egyfajta sokkos állapotban vannak az emberek. De ha a helyzet nem javul az országban, akkor a következő hónapokban – a tél után – jelentős menekültáradat indulhat meg az Európai Unió és Görögország felé

– fogalmazott.