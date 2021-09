Kuba első alkalommal küldött saját fejlesztésű vakcinaszállítmányt Venezuelának, igaz, azt nem tudni, hány adagról van szó – írja az MTI.

A 28 milliós Venezuelában a pandémia kezdete óta 362 ezer ember kapta el a koronavírust, és 4395-en haltak meg benne.

Kuba a latin-amerikai országok közül elsőként fejlesztette ki a saját oltóanyagát, amelyből kétféle is van, az Abdala és a Soberana 02, amelyek 92,3 és 91,2 százalékos hatékonysággal rendelkeznek a tesztek alapján. Most azon dolgoznak a gyártók, hogy az Egészségügyi Világszervezet, a WHO elfogadja nemzetközi szinten is a két vakcinát.

Miguel Díaz-Canel kubai államfő kritizálta az oltóanyag egyenlőtlen elosztását, mondván, hogy a szegényebb országokban sokan még mindig az első oltásukra várnak, és a vakcinák több mint nyolcvan százalékát a közepes és a magas jövedelmű országokban adták be, ami a világ lakosságának nagyjából felét teszi ki.