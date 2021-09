Magánrepülőre kér adományokat a gazdag hittérítő, hogy megússza az oltást

Kenneth Copeland dollármilliomos – aki A Hit Szava nevű mozgalom egyik alapítója és hittérítője –nemrég ahhoz kért támogatást a nézőitől, hogy egy magánrepülőgépet vehessen és ezáltal mentesüljön az oltáshoz kötődő utazási korlátozások alól.

Eljött az idő, hogy a minisztériumok – különösen az utazó minisztériumok – másfajta utazási lehetőséggel is rendelkezzenek, mint a légijáratok. Az a helyzet, hogy ők nem engednek repülni, ha nem vagy beoltva

– mondta a hittérítő a VICTORYthon című műsorában. Copeland „minisztériumok” alatt vélhetően a Kenneth Copeland Ministries nevű saját, hittérítéssel foglalkozó magáncégére utalt.

Arról, hogy mi a baja az oltással, Copeland azt mondta, hogy szerinte az oltás kötelezővé tétele

AZ ÖRDÖG JEGYÉT

hordozza magán.

Copeland egyébként már a koronavírus-járvány előtt is azt mondta, hogy szüksége lenne egy magánrepülőre ahhoz, hogy elkerülje a „démonokat” a repülőjáratokon. Úgy tudni, hogy Copelandnek egyébként már most is van néhány magánrepülőgépe és egy saját reptere is.

Felesége, Gloria Copeland egyébként már 2018-ban kikelt az influenza ellen vakcinák ellen és azt javasolta a híveknek, hogy ne oltassák be magukat.

Oltassátok be magokat Isten szavával

– javasolta helyette, majd azt is mondta, hogy szerinte a betegséget meg lehet előzni azzal, ha valaki sokszor mondogatja azt, hogy „Sosem leszek influenzás”.