Katonákat vetne be a brit kormány a kiapadt benzinkutak miatt

Grant Shapps a töltőállomásoknál kígyózó sorok és a bezárt kutak miatt próbálta nyugtatni a briteket. A benzinkutak megrohamozásáért a Közúti Fuvarozók Szövetségét okolta. A helyzet javítása érdekében egy, a kamionsofőrök ideiglenes vízumát is magába foglaló intézkedéscsomagot helyezett kilátásba.

Üzemanyag ugyanis van bőven. Ezt maga a tárcavezető is megerősítette, miután ellenőrizte a szigetország hat finomítóját és 47 tárolóközpontját. Csak épp nincs, aki elszállítsa.

A kamionsofőrök hiánya nem új keletű. A közúti fuvarozókkal tartott miniszteri találkozót követő „felelőtlen tájékoztatás” váltotta ki a sorban állást – hangoztatta a miniszter.

A Közúti Fuvarozók Szövetségének vezetője ugyanis szelektíven kiszivárogtatta a tehergépkocsi-vezetők létszámhiányáról szóló adatokat az üzemanyag-szolgáltatóknak – írta a Mail on Sunday.

Az Egyesült Királyságban számos benzinkút ideiglenesen bezárt, a BP és az Esso pedig benzin- és gázolajhiányra figyelmeztetett – jelentette az ITV.

A BP már napokkal ezelőtt kénytelen volt néhány benzinkútját bezárni, miután nem érkezett szállítmány. A Tesco töltőállomások „elenyésző része” szintén érintett – közölte a telephelyeket üzemeltető tulajdonos ExxonMobil.

* Queues to get into @Tesco petrol station in #Ferndown this morning. Access down Spinneys Lane is currently blocked by traffic * #panicbuying #PaniceAtThePumps pic.twitter.com/lPc7otPeU0