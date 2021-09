Tessa Ganserer, a Zöldek jelöltje az első transznemű képviselő a Bundestagban – írja a Die Welt. A napilap szerint a párt bajorországi listájáról közvetlenül került be a berlini törvényhozásba.

A politikus észak-nürnbergi választókerületében messze lemaradt ugyan a CSU jelöltjétől, Sebastian Brehmtől, de a bajor zöldek szóvivőjére hivatkozó jelentés szerint így is biztosított a helye a parlamentben, mivel a párt listáján a tizenharmadik helyen áll.

A képviselő még Markus Ganserer néven került be 2013-ban a bajor parlamentbe, ahova öt évvel később másodszor is beválasztották. Ekkor coming outolt, és ezzel együtt férfi keresztnevét is nőire cserélte. Így ő lett az első nyíltan transznemű képviselő a tartományi törvényhozásban, most pedig azzal írt újra történelmet, hogy a szövetségi parlamentbe is bekerült.

Ugyanakkor a szavazólapokon még most is a Markus név szerepel családi neve előtt, a Tessa pedig csupán zárójelben áll, amit a 44 éves politikus meglehetősen sérelmesnek talál.

Ez a napi megaláztatások csúcsa. Azt mutatja, hogy az állam nem fogad el olyannak, amilyen vagyok

– nyilatkozta korábban a Die Weltnek. Egy 40 éve hozott törvény ugyanis csak akkor engedi az ilyen névváltoztatást, ha a kérelmezőről pszichológiai jelentés készül, amelynek alapján bíróság dönt az ügyben. Ganserer mindenesetre szóvivőként már három éve küzd a transznemű emberek jogi egyenlőségéért és társadalmi elfogadásáért.

A Német Transzidentitás és Interszexualitás Társaság (DGTI) 0,3–0,6 százalékra becsüli a transzneműek arányát Németországban. A Bundestagban viszont eddig csak egyetlen transznemű képviselő volt, de ő is csak a megbízatása lejárta után fedte fel nemi identitását.

A 2021-es szövetségi választások ebben a tekintetben történelmi pillanatok

– hangoztatta Gabriel Nox Koenig, a DGTI képviseletében. Mert Ganserer mellett két párttársa, Victoria Broßart és Nyke Slawik, továbbá az SPD politikusa, Ria Cybill Geyer is nyíltan élő transzneműként indult a választáson, és nem is esélytelenül.

A politikát továbbra is nagyrészt férfiak alkotják. Remélem, hogy nehezebb lesz diszkriminálni minket, mint nemi kisebbséget, amikor végre egy asztalnál ülhetünk

– jelentette ki az ugyancsak a parlamentbe jutott Slawik.

A Zöldek és az FDP már májusban kísérletet tett a Bundestagban a transzszexuális törvény eltörlésére és a nemi önrendelkezésre vonatkozó törvénnyel való felváltására. A két törvényjavaslat azonban kudarcot vallott, miután a kormánypártok és a szélsőjobboldali AfD ellene szavaztak.