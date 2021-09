Nem engedélyezik a bejegyzett élettársi kapcsolatot Romániában

A román képviselőház kedden elutasította a bejegyzett élettársi kapcsolatokra vonatkozó törvénytervezetet, amely lehetővé tette volna a felnőtt korú román állampolgárok számára, hogy az állam is elismerje házasságon kívüli élettársi kapcsolatukat – adta hírül az MTI.

A tervezetet Oana-Mioara Bizgan-Gayral volt képviselő terjesztette be, aki a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) színeiben szerzett mandátumot 2016-ban, és négy évig volt tagja a parlamentnek.

A tervezetet 2018-ban elutasította a szenátus is, így most a képviselőház ügydöntő jogkörrel végleg elvetette. A tervezet elutasítása mellett szavazott 229 képviselő, 57-en támogatták hat tartózkodás mellett. Csak a román kormánykoalícióból nemrég távozott USR PLUS frakció állt ki a tervezet mellett.

A kezdeményező által beterjesztett jogszabály „a felnőtt korú román állampolgárságú személyek” megfogalmazást tartalmazza, ezért vita alakult ki arról, hogy csak a nem azonos nemű párokra, vagy az azonos neműekre is vonatkozik-e. Romániában ugyanis a 2011-ben elfogadott polgári törvénykönyv sem a különböző, sem az azonos neműek bejegyzett élettársi kapcsolatát nem ismeri el.

Korábban a román ortodox egyház már jelezte: határozottan ellenzi, hogy törvényt hozzanak az élettársi kapcsolat hivatalos elismeréséről, mert azt az azonos neműek házasságának legalizálása felé tett első lépésnek tekintik.