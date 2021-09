Orosz sajtóértesülések szerint hamarosan azokat a nyugati vakcinákat is be lehet majd adatni, amelyeket az országban még nem is engedélyeztek.

A vakcinákhoz csakis MOszkvában, egy különleges klinikán lehet majd hozzáférni.

A kormány ugyanis kizárólag a Moscow International Medical Cluster (MIMC) részére adna jogosultságot ahhoz, hogy importálják és beadják a nyugati vakcinákat.

A lépést az magyarázza, hogy az orosz Szputnyik V-t még mindig számos országban nem ismerték el. Példának okáért hamarosan az Egyesült Államokba is csak azok a külföldi állampolgárok léphetnek majd be Oroszországból, akiket egy, a WHO vagy az amerikai gyógyszerfelügyelet által elfogadott vakcinával beoltottak.

A nyugati vakcinák importálásával az oroszok megoldhatnák az efféle problémákat. Egyelőre azonban még nem tudni, hogy az új szabályozás életbe lép-e és ha igen, mikor.