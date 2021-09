Lemondott a szlovén hírügynökség igazgatója, mert kilenc hónapja ingyen dolgoztatják őket

Lemondott csütörtökön Bojan Veselinovic, a szlovén állami hírügynökség (STA) igazgatója, azzal indokolva a döntését, hogy a kormányzati kommunikációs hivatallal (UKOM) folytatott tárgyalások sikertelenek voltak– írja az MTI.

Soha nem veszek részt az újságírói autonómia eltiprásában

– írta lemondó levelében Veselinovic, aki elmondta: nem tudja, és nem is akarja elfogadni azokat a feltételeket, amelyeket a kormány képviselője szabott a hírügynökségi közszolgáltatás finanszírozásához. A szlovén hírügynökség már 273. napja ingyen végzi a munkát – közölte.

Veselinovic emlékeztetett arra, az államnak törvényi kötelezettsége, hogy havi juttatásban részesítse az STA-t, amit nemrég a legfelsőbb bíróság is kimondott. „(Az állam) ezt idén is köteles lett volna szerződés nélkül is megtenni, de mi még mindig tárgyalunk róla” - mondta, hozzátéve: szerinte ez csak további formája a szándékos halogatásnak és az újabb feltételek szabásának.

A szlovén kormány idén júniusban fogadta el azt a rendeletet, amely feltételekhez köti az STA 2021-es évre vonatkozó finanszírozását. Veselinovic szerint a rendelet törvénytelen, és erőszakkal akarja megváltoztatni az STA sikeres üzleti modelljét, továbbá csökkenteni piaci aktivitását, bevételeit és alkalmazottainak számát.A kormány a megjelent cikkek és fotók után fizetne, továbbá a témák terjedelmét is ő szabná meg, a hátralékot pedig már ezen elvek alapján fizetné ki visszamenőleg is – mutatott rá az igazgató, aki úgy vélte:

a kormány vitája az STA-val mindig is a függetlenség aláásásáról szólt,

ő pedig távozásával olyan helyzetet akar teremteni, amelyben Ljubljana hozzáállása még nagyobb figyelmet kap.

Az UKOM még tavaly decemberben tájékoztatta a kormányt arról, hogy nem tudja teljesíteni a szlovén hírügynökséggel kötött szerződést 2020-ban, és 2021-re sem tud szerződést kötni vele, mert a hírügynökség igazgatója nem adta át azt a dokumentációt, amely lehetővé tenné az állami hozzájárulás folyósítását. Az STA többször is tudatta, hogy a törvényeknek megfelelően válaszolt az UKOM által feltett kérdésekre, de részletesebben csak a kormánynak tartozik beszámolóval. Az állam képviseletében az UKOM évente köt szerződést a hírügynökséggel, és havonta utalja át a működéséhez szükséges összeget. Ez 2020-ra kétmillió euró volt (közel 700 millió forint), további kétmillió euró bevételt üzleti tevékenységből szerzett az STA.

Az UKOM a hírügynökség tavalyi utolsó negyedévi támogatásait egészen januárig visszatartotta, míg a kormány ideiglenesen jóvá nem hagyta a hátralék folyósítását. A hivatal azonban továbbra sem kötött szerződést a hírügynökséggel 2021-re, így az az idén még egy fillért sem kapott az államtól, ami miatt a csőd szélére került.

Veselinovic 2009-ben lett az állami hírügynökség igazgatója, jelenlegi megbízatása az év végén jár le. A hírügynökség a hónap elején pályázatot írt ki az igazgatói posztra.