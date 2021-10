Több mint ötven ország nem tudta teljesíteni az Egészségügyi Világszervezet

(WHO) kérését, hogy szeptember végére a teljes lakosság tíz százalékát oltassák be –számolt be a BBC. A legkevesebb beoltott Afrikában van, ott a lakosság csupán 4,4 százalékát sikerült eddig beoltani. Ezzel szemben az Egyesült Királyságban a lakosok 66 százalékát beoltották már, ez az arány az EU-ban 62, míg az Egyesült Államokban 55 százalék.

Az alacsony átoltottság nagyrészt a fejletlen egészségügyi ellátórendszernek, valamint a vakcinahiánynak tudható be.

Nagyon sok országot ezenkívül belső zendülések is hátráltatnak, ilyen Szíria, Afganisztán, Mianmar, Jemen. Haitit pedig természeti csapások sújtják. Még a viszonylag jobb helyzetben lévő Tajvannak sem sikerült elérnie a tízszázalékos átoltottságot.

Afrika 54 országa közül eddig csak tizenötnek sikerült elérnie a tízszázalékos célt. Egyiptomban a lakosok öt százaléka van beoltva, Etiópiában és Nigériában ez a szám csak három százalék.

A WHO célja, hogy a világ lakosságának mintegy negyven százalékát oltsák be az év végéig. Ennek a célkitűzésnek könnyen keresztbetehet, hogy a Covax nemzetközi vakcinaellátási program nem olyan ütemben halad, mint eltervezték. Az elsődleges becslések szerint év végéig a 620 millió helyett mindössze 470 millió vakcinát tudnak leszállítani Afrikába.