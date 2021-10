Gavin Newsom, Kalifornia állam kormányzója bejelentette, hogy amennyiben a vakcinák megkapják a végleges engedélyeket a fiatalabb korosztályokra is, minden általános- és középiskolában kötelezővé fogják tenni – írja a Guardian.

A kormányzat 16 év felett már megadta a vakcinákra a teljes körű engedélyt, a 12 és 15 év közöttiek esetén azonban még csak vészhelyzeti engedély van érvényben. Amint erre a korcsoportra is kiterjesztik az engedélyezést, hetedik osztály felett mind az állami, mind a magániskolákban kötelező lesz az oltás. Amint a szövetségi kormányzat öt éves kor fölött is jóváhagyja az oltást, a kötelezettséget az óvodásokra és alsó tagozatosokra is kiterjesztjük