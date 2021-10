Ötven kilós harcsával birkóztak a magyarok Olaszországban

Három magyar horgász indult négynapos horgásztúrára Olaszországba, mivel pedig volt plusz egy helyük, csatlakozott hozzájuk egy barátjuk is. A csapat pergetve, csónak nélkül vette üldözőbe a harcsákat a partról. Nem számítottak akkora fogásra, ami végül a kezükben landolt.

Szabó Zoltán plusz egy főként csatlakozott barátaihoz, végül neki sikerült kifognia legnagyobb halat, egy 50 kilós harcsát, amit 45 perc birkózás után sikerült kihúznia a partra.

A 10 kiló körüliekre készültünk, már csak a felszerelésünk miatt is, erre jött ez a vaddisznó. Láttam egy fordulást a tetején, rádobtam, tekertem kettőt, utána nagy koppanás. Nem is kellett ütnöm, mert olyat rávágott, hogy az hihetetlen. Egyből fölrobbant a víz. Mondtam is magamban, hogy úr isten, mit akasztottam