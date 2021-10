Szomorú mérföldkő, már több mint ötmillióan meghaltak koronavírusban a világon

Teljesen feloldják a koronavírus miatti korlátozásokat Zambiában, holott az Afrika déli részén fekvő országban az oltásra jogosultak mindössze 3 százaléka van teljesen beoltva – írja a Guardian.

Szombattól nem korlátozzák a vallási összejövetelek létszámát ,és a megszokott módon működhetnek a bárok, a piacok, az üzletek és az éjszakai klubok is, illetve a munkahelyére is mindenki visszatérhet – ezt Sylvia Masebo, Zambia egészségügyi minisztere jelentette be.

Zambiában az eddig megerősített adatok szerint 209 000 fertőzöttet és 3650 halálos áldozatot jegyeztek fel a járvány kezdete óta.