Megvétózza a magyar kormány az uniós bevándorlási terveket

A magyar kormány minden olyan alkalommal vétózni fog, amikor a bevándorlás lesz a téma európai tanácsülésen – derül ki abból a bejegyzésből, amely Magyarország kormányának Facebook-oldalán jelent meg.

A posztban Orbán Viktor fotója előtt mindössze a következő mondat olvasható:

Brüsszel újra meg fogja próbálni ráerőltetni a tagállamokra a migránsok elosztását, amit nekünk újra és újra meg kell vétóznunk majd a tanácsülésen.

Orbán Viktor a napokban csehországi látogatásán beszélt arról, hogy a magyar kormány több kérdésben is „nagy csatákat” vív Brüsszellel, ezek egyike a menekültkérdés. „Ők migránsokat akarnak, mi meg nem” – közölte a kormányfő. Azt is hangoztatta, hogy a nyugatiak nem tudják vagy nem akarják megvédeni a határaikat, beengedik ellenőrizetlenül a bevándorlókat, majd azt mondják, nem igazságos, hogy mindenki náluk van, szét kell osztani őket. De ez nem így van, mindenkinek meg kell védenie a határát, és ha nem tudja, kérjen segítséget – fűzte hozzá. Úgy véli, hogy aki nem tudja megvédeni a határát, vagy nem kér segítséget, és beengedi a bevándorlókat, viselje a következményt. Kötelező kvóta nem lehet, és jó, hogy Csehország ebben egyetért Magyarországgal – mutatott rá.

A bevándorlás és a menekültek témájáról is beszélt Orbán Viktor miniszterelnök abban az interjúban, amelyet a Lidové Noviny cseh konzervatív napilapnak adott. A kormányfő elmondta: az EU-nak nem kell befogadnia az afgán menedékkérőket, nekik maradniuk kellene a térségben, Európának pedig segítenie abban, hogy a térség országai meg tudjanak birkózni az Afganisztánból eljövők terhével. Ha azonban a németek úgy kívánják, Magyarország szívesen nyit egy folyosót, és az afgán menekültek ezen keresztül eljuthatnak Németországba – tette hozzá.

Orbán Viktor kitért a határvédelem kérdésére is a Kossuth rádiónak adott péntek reggeli rádióinterjújában. Kijelentette: a „kényelmes, jómódú nyugati élet előfeltétele, hogy a magyar katonák védjék a határt”. Szerinte ebből az Európai Uniónak is ki kellene vennie a részét, azonban a kerítés felépítésének költségét Brüsszelben nem vették figyelembe, erre Magyarország nem kapott anyagi támogatást. Emlékeztetett: más országoknak már ígértek határvédelemre szánt összeget, de ha ők megkapják, akkor Magyarországnak is meg kell kapnia.

A határvédelem és a műszaki határzár működését mutatja be egy új videó, amely szombaton jelent meg a kormány Facebook-oldalán. Ismertetik a kerítéshez kapcsolódó technikai eszközrendszert is, amelyhez éjjellátók, különböző kamerák és hangjelző berendezések tartoznak.

Több mint 80 ezer illegális bevándorlóval szemben intézkedett a magyar rendőrség illegális migrációval összefüggő jogsértő cselekmény miatt – mondja a videóban Balog Gábor, a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda alezredese. Ismerteti azokat a módszereket, amelyeket a bevándorlók alkalmaznak, hogy átjussanak a határon.

Van, aki Szerbia irányából alagutat ás, mások létrát támasztanak a kerítéshez. A létrás módszerért a rendőrség információi szerint 3500-4000 eurót kérnek személyenként az embercsempészek, ami a fizikai határzáron való átjutást, illetve az Ausztriáig vagy Németországig történő továbbszállítást fedezi – számolt be az MTI.