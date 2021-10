Orbán Viktor nem fogadna be afgán menekülteket, de a németeknek engedni fog

Nagyobb befolyást kell kapniuk a politikai döntésekben a közép-európaiaknak, az Európai Uniót nem lehet többé csak a német–francia tengellyel működtetni – erről beszélt Orbán Viktor miniszterelnök a Lidové Noviny cseh konzervatív napilapban szombaton megjelent interjúban.

Orbán Viktor kiemelte, hogy a legnagyobb gazdasági növekedés Európában a közép-európai térségben van. Hozzátette:

enélkül az EU-nak alig lenne gazdasági növekedése, és egy stagnáló kontinens lenne.

Orbán Viktor kijelentette: Magyarországnak az Európai Unióban kell maradnia, az ország érdeke az egységes piac. De szeretné, hogy a közép-európai érdekeket és szempontokat a régió tényleges gazdasági teljesítményével arányosan nagyobb súllyal vegyék figyelembe, mint ahogy azt eddig tették.

Úgy érezzük, hogy a tényleges gazdasági teljesítményünkhöz és súlyunkhoz képest a mi befolyásunk az uniós döntésekre aránytalanul kicsi. Ezt meg kell változtatni

– jegyezte meg a miniszterelnök. Egyébként az Eurostat szerint 2017-ben Csehország 1,3, Magyarország 0,8 százalékkal vette ki a részét az Európai Unió gazdasági összteljesítményéből.

Orbán Viktor az Ukrajnával való gázvitával kapcsolatban kijelentette: a realitás az, hogy Európa ma nem működik orosz gáz nélkül.

A miniszterelnök az afganisztáni helyzettel kapcsolatban megjegyezte: az EU-nak nem kell befogadnia az afgán menedékkérőket, nekik maradniuk kellene a térségben, Európának pedig segítenie abban, hogy a térség országai meg tudjanak birkózni az Afganisztánból eljövők terhével. Ha azonban a németek úgy kívánják – fűzte hozzá –, Magyarország szívesen nyit egy folyosót, és az afgán menekültek ezen keresztül eljuthatnak Németországba.

A németországi választásokra Orbán Viktor úgy reagált: Németországban valami új történik. Azt is hozzátette: határozott német vezetőkhöz van szokva, Bismarck, Kohl, sőt Merkel is ilyen volt. Ha van is vita, egy vezető a vitákat mindig képes összegezni, lezárni, és utána egy kiszámítható Németországot létrehozni – jegyezte meg a kormányfő.