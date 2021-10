Jöhet a helyreállítási támogatás, de indul a jogállamisági mechanizmus Magyarország ellen

A német Der Spiegel uniós forrásokból úgy értesült, hogy valóban létrejöhet az Európai Bizottság és Magyarország közötti megegyezés az uniós helyreállítási alapról. Év végére meg is érkezhetnek az első források, de ezért cserébe a bizottság a jogállamisági mechanizmus elindítását szabja feltételként Budapest és Varsó ellen.

A német lap értesülése szerint a gyors előfinanszírozás formájában akár már év végén megérkezhet a támogatás első részlete, de még ezelőtt aktiválnák a jogállamisági mechanizmust Magyarországgal szemben.

A mechanizmusról tavaly év végén született megállapodás, és az a lényege, hogy az uniós források, pénzek kifizetését jogállamisági feltételekhez köthetik. Az uniós tisztviselők elsősorban a pedofiltörvénynek a melegekre vonatkozó részeit kifogásolják, ezzel kapcsolatban már több ország képviselője is jelezte: amíg nem vonják vissza a törvényt, Magyarország nem kaphat semmit a helyreállításra szánt forrásokból.

Magyarországnak és Lengyelországnak ráadásul sietnie kell, mert ha novemberig nem felelnek meg a bizottság által szabott feltételeknek, akkor év végéig semmiképp sem lehet életbe léptetni a gyors előfinanszírozás eszközét, és így 2021-ben biztosan nem érkezik meg a helyreállítási terv első része.

Nemrég a Financial Times is úgy értesült, hogy az Európai Bizottság még októberben elindíthatja a jogállamisági mechanizmust. A bizottság azért is siet ennyire, mert az Európai Parlament továbbra is nagy nyomást helyez rájuk a mechanizmus aktiválása érdekében.

Ha a bizottság valóban aktiválja a mechanizmust, akkor azt követően az EU tagországai dönthetnek majd arról, hogy megvonják-e a forrásokat egy adott országtól. Ennek elfogadásához viszont az egyszerű többség még kevés, helyette minősített többségre lenne szükség, ami azt jelenti, hogy

a 27 EU-s tagállamból legalább 15-nek a döntés mellett kellene szavaznia, és ráadásul ezeknek az országoknak legalább az EU-népesség 65 százalékát kellene reprezentálniuk.

A Spiegel által elért bennfenteseket szerint kérdéses, hogy egy szavazás esetén sikerülne-e megszerezni a minősített többséget.