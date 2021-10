Emily Ratajkowski szexuális zaklatással vádolja az énekest, aki híressé tette

Emily Ratajkowskinak hamarosan önéletrajzi könyve jelenik meg My Body (A testem) címmel. A Sunday Times úgy értesült: a könyvben Ratajkowski azt állítja, hogy Robin Thicke, a Blurred Lines című sláger énekese szexuálisan zaklatta őt, amikor együtt dolgoztak.

A Blurred Lines 2013 legsikeresebb dala volt, és lényegében Ratajkowski is annak köszönhetően vált mára sokmilliós követőtáborral rendelkező szupermodellé, hogy táncosként szerepelt ebben a dalban.

Emily Ratajkowski a könyvében azt állítja, hogy a dal klipjének felvétele alatt, Robin Thicke a jóváhagyása nélkül megmarkolta a melleit.

A modell szerint mindez akkor történt, amikor Thicke egy alkalommal „kicsit részegen” érkezett a forgatásra, és csak kettejüket filmezték. Egyszer csak minden előzmény nélkül azt érezte, hogy a férfi megmarkolja a melleit hátulról, mire ösztönösen elhúzódott tőle, és visszanézett – írja.

Thicke és sajtósai egyelőre nem reagáltak a vádakra, megszólalt viszont a klip rendezője, Diane Martel, aki megerősítette, hogy ez valóban megtörtént:

Emlékszem a pillanatra, amikor megmarkolta a melleit. Mögötte állt, és mindketten szemben álltak a kamerával. Amikor megtörtént, nagyon agresszíven rákiáltottam: „Mégis, mi a fenét csinálsz?”

A rendező hozzátette: Thicke józanon vélhetően nem tette volna meg ugyanezt, és utólag elnézést is kért az eset miatt.

A többszerzős dalról egyébként korábban egy másik énekes, a klipben ugyancsak szereplő Pharrell Williams negatívan nyilatkozott később, és elismerte, hogy most már szégyelli magát a szöveg miatt.

A szövegnél is nagyobb botrányt kavart annak idején a dal klipje, amelyben Ratajkowski és két másik lány lenge öltözetben táncoltak, néhány képkocka erejéig még azt is ledobták, és csak a karjukkal takarták el a felsőtestüket. Jogvédők kifogásolták, hogy a klipben csak arra használják a nőket, hogy meztelen háttérként szolgáljanak az énekesekhez. Ezután a klip után választották Az év nőjévé Ratajkowskit az Esquire olvasói és indult be igazán a karrierje.