Az űrhaderő nem sci-fi, hanem már valóság

Guardiansnek nevezik az űrerők tagjait. A haderőnemet még Trump elnök idején alapították meg, 2019-ben. Az amerikai történelemben ezelőtt utoljára 1947-ben született egy új katonai ág: a légierő.

A Space Force az amerikai sereg nyolcadik, egyenruhát viselő szolgálata, a maga nemében azonban a világon is az első, amely a világűrben végzi katonai tevékenységét.

Az oltalmazók díszegyenruhájának prototípusa tengerészkék. Ezüstös, a Space Force logójával ellátott gombok futnak rajta végig egy kicsit átlósan, a jobb vállról kiindulva. A szolgálatot teljesítő nevét tartalmazó kitűző a bal váll alatt helyezkedik el.

Az egyenruha peremgalléra alól egy kicsit kilátszik az alatta viselt világoskék inggallér. A díszegyenruhát személyesen Jay Raymond tábornok, az Amerikai Űrerők parancsnoka mutatta be.

Korszerűnek, jellegzetesnek és professzionálisnak nevezte az egyenruhát az amerikai űrsereg egy tweetben, bár egy kicsit úgy tűnik, mintha hollywoodi jelmeztervezők keze nyomát lehetne felismerni a műben.

Today, @SpaceForceCSO Gen. John W. "Jay" Raymond unveiled the Guardian Service Dress prototype a modern, distinctive, professional uniform during the @AirForceAssoc 's #ASC21 . pic.twitter.com/tnDJnMkCMo

A kiképzési egyenruha sokkal lazább. A szürke póló jobb oldalán az űrsereg logója, a hátulján pedig nagy fehér betűkkel a Space Force felirat látható. A rövidnadrág és a pulóver fekete színű, és mindkettőn rajta van az űrhajót mintázó logó.

A kiképzési egyenruha prototípusát egy alhadnagy mutatta be.

Tested by Guardians, made for #Guardians. #SpaceForce physical training uniforms are currently undergoing wear testing. pic.twitter.com/6agT93uGDH