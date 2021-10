Már tengeralattjáróról is tesztelték az oroszok a hiperszonikus fegyverüket

Először hajtott végre tesztindítást atom-tengeralattjáró az orosz Cirkon hiperszonikus manőverező robotrepülőgéppel – adta hírül az MTI az orosz védelmi minisztérium közleménye alapján.

A tájékoztatásból megtudható, hogy az orosz haditengerészet Szeverodvinszk atom-tengeralattjárója feltételezett tengeri cél ellen hajtott végre sikeres lövészetet a Barents-tengeren. A védelmi tárca a tesztelést sikeresnek minősítette.

Az Index korábban beszámolt már az orosz csodafegyver egyik tesztjéről, akkor a cirkálórakétát a Gorszkov tegernagy nevét viselő fregatt fedélzetéről, a Fehér-tengerről indították el, és sikerrel semmisítette meg a csaknem félezer kilométerre levő célját a Barents-tengeren. A robotrepülő elképesztően gyors. A próbán

az átlagsebessége másodpercenként 1,6 kilométer, vagyis óránként 5700 kilométer volt, a csúcssebessége pedig meghaladta az óránkénti 9500 kilométert, vagyis megközelítette a hangsebesség nyolcszorosát.

Az orosz haderő emellett több másik tesztről is tájékoztatott, 2020 nyarán és őszén is „próbálgatták” a fegyvert, illetve idén július 19-én is.

Vlagyimir Putyin 2019 decemberében közölte, hogy készül a hiperszonikus robotrepülőgép szárazföldi állomásoztatású változata is. Alekszandr Moiszejev, az Északi Flotta parancsnoka tavaly márciusban helyezte kilátásba, hogy tengeralattjárókat is alkalmassá tesznek az indítására.