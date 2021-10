Offshore-hercegnő volt Shakira és Claudia Schiffer, Guardiolának is megtetszett a játék

Vasárnap kapott nyilvánosságot a Pandora-iratok néven ismert, közel 12 millió dokumentumból álló csomag, amely az utóbbi évek legnagyobb offshore-ügyleteket érintő szivárogtatásának minősül. Mint kiderült, az ügyben számos sztár, köztük Claudia Schiffer, Shakira, Pep Guardiola és Julio Iglesias is érintett.

Shakiráról az derült ki, hogy a Brit Virgin-szigeteken volt több offshore érdekeltsége. A kolumbiai énekes ügyvédei ezzel kapcsolatban azt nyilatkozták, hogy Shakira bejelentette ezeket a cégeket, és hogy semmilyen adó alól nem mentesült ezáltal. Mindemellett a világsztárnak nem jön jól az újabb ügy, mivel Spanyolországban már így is azzal vádolják, hogy nem fizetett adót három évig, 2012 és 2014 között.

Ugyanitt hozott létre hat offshore céget Claudia Schiffer is 2017-ben. A német szupermodell ezt megelőzően egy holdingot is létrehozott 2016 novemberében, amellyel összefüggésben édesanyját, testvérét és férjét is megnevezte érdekelt félként. Claudia Schiffer képviselői az üggyel kapcsolatban azt nyilatkozták, hogy a modell törvénytisztelő módon minden adót befizetett az Egyesült Királyságban, ahol jelenleg is él.

Pep Guardiola még aktív játékosként az adóparadicsomnak számító Andorrában nyitott offshore számlát, amely egészen 2012-ig működött, amikor már az FC Barcelona vezetőedzője volt. A számlát csak néhány hónappal azelőtt szüntette meg, hogy elhagyta volna a klub kispadját, annak köszönhetően, hogy a spanyol kormány „adóamnesztiát” vezetett be a gazdasági világválság miatt.

A sztáredző adótanácsadója, Lluís Orobitg ezzel kapcsolatban azt mondta, hogy Guardiola csak akkor kapta erre a számlára a fizetését, amikor 2003 és 2005 közt az Al Ahli nevű katari klub játékosa volt, és hogy a Barcelonában töltött ideje alatt már nem oda érkezett a pénze. Orobitg azt is hozzátette, hogy az offshore számlára azért volt szükségük, mert Katarban lehetetlenség volt letelepedési engedélyt szerezni. Ennek hiányában pedig attól tartottak, hogy a spanyol adóhatóság nem engedélyezte volna Guardiolának, hogy külföldön élő állampolgárként nyújtsa be az adóvisszatérítésre vonatkozó igényeit abban az esetben, ha spanyol számlára kapta volna meg a pénzt. Guardiola végül 2012-ben döntött úgy, hogy ezt a számlát is bejelenti a spanyol adóhatóságnak.

Mindeközben Julio Iglesias spanyol énekes a Brit Virgin-szigeteken bejegyzett offshore cégek hálózatán keresztül épített fel egy kisebb ingatlanbirodalmat Miamiban. Az általa megvásárolt ingatlanok jelenlegi értéke a becslések szerint valahol 100 és 120 millió dollár között lehet jelenleg. Többségük egy, a milliárdosok által kedvelt helyen, Indian Creek Islanden található. A The Miami Herald szerint egyelőre még nem tudni, hogy Iglesias pontosan milyen anyagi előnyökhöz jutott az offshore cégeken keresztül történő bizniszelésből, és hogy ezzel kapcsolatban felmerülhet-e bármilyen jogi aggály.