Románia veszített, a folyosókon fekszenek a súlyos Covid-betegek

Hétfőtől nem kell koronavírustesztet elvégeztetniük az angliai beutazás előtt azoknak, akik mindkét oltási dózist megkapták, és nem a brit kormány által vörös – vagyis a legmagasabb járványkockázatú – kategóriába sorolt országokból utaznak Angliába – írja az MTI.

A brit közlekedési minisztérium által a múlt hónap végén bejelentett intézkedés azok számára lépett életbe, akik az utazás időpontja előtt legalább két héttel az oltás mindkét adagját megkapták. Hétfőtől érvényét vesztette a zöld és a sárga járványkockázati besorolás is – az utóbbiba tartozott Magyarország –, és csak a vörös kategória maradt meg, amelyre továbbra is korlátozások vonatkoznak.

Az Európai Unióból érkezőknek olyan vakcinával kell előzetesen beoltatniuk magukat, amelynek alkalmazását az EU gyógyszerfelügyelete (EMA) engedélyezte.

A minisztériumi tájékoztatás szerint október végétől a nemzetközileg elismert vakcinákkal teljesen beoltott, nem vörös kategóriás országokból érkezők számára megszűnik az érkezés utáni második napon elvégzendő PCR-teszt kötelme is, és ehelyett az olcsóbb gyorsteszt (lateral flow test) elvégzése is elégséges lesz. Ha ez pozitívnak bizonyul, akkor el kell végeztetni egy PCR-tesztet, de a jelenlegi szabályozástól eltérően ez ingyenes lesz. Ez a módosítás hétfőn még nem lépett életbe, az Angliába érkezőknek most még el kell végeztetniük a beutazás után második napon kötelező PCR-koronavírustesztet. Azt még nem tudni, hogy ez a szabályozás mikor léphet érvénybe, de várhatóan az angliai iskolák októberi őszi szünetének végével eshet majd egybe.

A fenti előírások enyhítése egyelőre Angliára vonatkozik, az Egyesült Királyság többi országának – Skócia, Wales, Észak-Írország – kormányai saját hatáskörükben döntenek arról, hogy követik-e az angliai módosításokat.

A korábbi szabályozás szerint azok az európai uniós és amerikai állampolgárok, akik mindkét dózist megkapták az Európai Gyógyszerügynökség, illetve az Egyesült Államok szövetségi élelmiszer- és gyógyszerfelügyeleti hatósága (FDA) által jóváhagyott oltóanyagok valamelyikéből, karanténkötelezettség nélkül beutazhattak Angliába, de indulásuk előtt legfeljebb 72 órával és érkezésük után legfeljebb két nappal egy-egy PCR-tesztet el kellett végeztetniük saját költségükön. Hétfőtől az indulás előtti PCR-teszt elvégzésének kötelme szűnt meg. A nem vörös kategóriás országokból érkező, nemzetközileg engedélyezett vakcinákkal teljesen beoltott beutazóknak továbbra sem kell karanténba vonulniuk.