Itt a jelentés: 330 ezer gyermeket zaklattak a francia katolikus egyházban

Hetven év alatt összesen 330 ezer gyermeket zaklathattak a francia katolikus egyház intézményeiben – derült ki egy két és fél éven át tartó vizsgálatban.

A vizsgálóbizottság már korábban is közölt jelentést részeredményekről, akkor viszont még az eddigieknél jóval alacsonyabb számokat említett. Márciusban arról tett bejelentést, hogy az addigi eredmények fényében körülbelül tízezer embert zaklathattak az egyházi személyek, és még a hétvégén is csak annyit közöltek, hogy minimális becslés szerint is körülbelül háromezer molesztáló van a francia egyházban.

A vizsgálat eredményéről készült végső jelentésben azt írták, hogy 1950 és 2020 közt

körülbelül 216 ezer gyermeket egyházi személyek, további körülbelül 114 ezer gyermeket pedig az egyháznál szolgálatot teljesítő laikus személyek (például az egyházi iskolákban dolgozó tanárok) zaklattak szexuálisan.

A vizsgálat szerint rendszerszintű zaklatásokról volt szó, és egyházi tisztviselők egymásnak falazva próbálták titokban tartani ezeket az eseteket. Többségében fiatal, még a kamaszkor előtt álló gyermekek váltak a szexuális zaklatások áldozatává. A riport szerint voltak olyan zaklatók, akik rengeteg, akár százötvennél is több áldozatot zaklattak, ezzel magyarázható például a minimum háromezer molesztálóról szóló becslés is.

A vizsgálat arra is rámutatott, hogy az egyházi iskolákban elkövetett szexuális zaklatások aránya jóval nagyobb lehetett, mint más, gyermekkel foglalkozó intézményekben (állami iskolákban, gyermektáborokban, sportegyesületekben).

A katolikus egyház az a környezet, ahol – a család és barátok körét leszámítva – a legmagasabb volt a szexuális zaklatások aránya

– áll a vizsgálat eredményét összegző jelentésben.

Mindeközben 1950 óta összesen csak néhány esetben követte az egyházon belüli fegyelmi eljárás vagy bűnügyi feljelentés az eseteket. Jean-Marc Sauvé, a vizsgálóbizottság elnöke azt mondta, hogy a kétezres évek elejéig az egyház semmilyen lépést nem tett az áldozatok megsegítésére.

Az áldozatoknak emiatt szégyenben, elszigeteltségben kellett élniük, és nem beszélhettek a történtekről. Az pedig, hogy most fényt derült az esetekre, az ő bátorságuknak köszönhető.

A tanúságtételük nélkül a társadalmunk még mindig nem tudna az esetekről, vagy egyenesen tagadná azokat

– mondta Sauvé. A vizsgálóbizottság elnöke most azt javasolta az egyháznak, hogy fizessen kártérítést az áldozatoknak, reformálja meg belső szervezetét és tegyen megelőző lépéseket annak érdekében, hogy ne fordulhassanak elő ehhez hasonló esetek.

François Devaux, az áldozatok segítésére létrehozott szervezet, a La Parole Libérée (A Felszabadított Beszéd) elnöke azt mondta, hogy az egyháznak fizetnie kell a bűnökért.

Az emberiség szégyene vagytok […] ebben a pokolban szörnyű bűntetteket követtek el tömegesen

– mondta a zaklatásokról. Devaux egyébként korábban maga is zaklatás áldozata volt, az őt zaklató papot, Bernard Preynat-t – aki legalább nyolcvan gyermeket zaklatott – tavaly ítélték börtönbüntetésre.

Eric de Moulins-Beaufort érsek, a francia püspöki konferencia – amely szintén részese volt a vizsgálat lefolytatásának – elnöke szintén elismerte, hogy szörnyű bűncselekmények történtek, és elnézést kért az áldozatoktól ezek miatt.

Szeretném kifejezni a szégyent, a félelmet és azt az elszántságot, amelyet a megsegítésük érdekében érzek

– mondta az érsek.

A francia katolikus egyház korábban már bejelentette, hogy jövőre el akar indítani egy olyan programot, amely az áldozatok anyagi kárpótlását célozná meg.