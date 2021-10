Kiderült, hogy mely országok felelősek a leginkább a klímaváltozásért

1850-től kezdve napjainkig bezárólag az Egyesült államok a felelős a legnagyobb mértékben a klímaváltozásért – mutatta ki a Carbon Brief brit elemzőcsoport legújabb kutatása, amely szerint az emberiség mintegy 2500 milliárd tonna szén-dioxidot juttatott a légkörbe.

A Carbon Brief elemzése – idén először – nemcsak a fosszilis üzemanyagok és a cementgyártás szén-dioxid-kibocsátását, hanem az erdőirtás és a földhasználat változásaiból eredő szén-dioxid-kibocsátást is magában foglalja.A felmérés szerint az elmúlt 170 évben

az Egyesült Államok 509 gigatonnányi szén-dioxidot juttatott a légkörbe, ami a globális kibocsátás 20 százalékát teszi ki.

A második helyen Kína áll 282 gigatonnával (11 százalék), Oroszország a harmadik 172 gigatonnával (6,9 százalék). A negyedik Brazília 113 gigatonna (4,5 százalék), az ötödik Indonézia 103 gigatonna szén-dioxidot (4,1 százalék) bocsátott ki. Utóbbi kettő az erdőirtásból és a földhasználat megváltozásából eredő nagymértékű kibocsátás miatt került az első tíz ország közé.

India a hatodik 85 gigatonnával (3,4 százalék), őket követi az Egyesült Királyság 74,9 gigatonna (3 százalék) kibocsátással. Az első tíz között van Japán 66,7 gigatonna (2,7 százalék) és Kanada 65 gigatonna (2,6 százalék) kibocsátással.

Közvetlen kapcsolat van a légkörbe 1850 óta kibocsátott 2500 milliárd tonna szén-dioxid és a már most tapasztalt 1,2 Celsius-fokos felmelegedés között.

- mondta Simon Evans, a Carbon Brief elemzője, hozzátéve: az erdőirtásból és a földhasználat megváltozásából származó szén-dioxidot nem lehet figyelmen kívül hagyni, „mivel az az 1850 óta kibocsátott teljes mennyiség mintegy egy harmadát teszi ki”, ezért is fontos, hogy idén már ezt is számításba vették.

(Borítókép: Egy gyár az Egyesült Államokban Ohioban. Fotó: Joe Sohm / Visions of America / Universal Images Group / Getty Images)