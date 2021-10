Merényletet akadályoztak meg Kárpátalján

Merényletsorozatot akadályozott meg Kárpátalján az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU). A Kárpáti Igaz Szóhoz eljuttatott közleményben a nyomozók azt írták, hogy a támadások főszervezője azt tervezte, hogy felrobbant egy külképviseletet az egyik határ menti járásában.

A merénylet szervezője azt is tervezte, hogy több külföldi rendszámú autót is megrongál, és egy történelmi jelentőségű emlékmű is célkeresztben volt. A közlemény szerint a merénylő

30 EZER DOLLÁROS DÍJÉRT CSERÉBE BÉRGYILKOST KERESETT, AKI MEGGYILKOLTA VOLNA AZ EGYIK ISMERT KÁRPÁTALJAI CIVIL AKTIVISTÁT.

Hogy ki lehetett a célpont, arra még utalás sincs, ellentétben a fentebb leírt tervekkel. A nyomozó hatóságok szerint a merénylet szervezőjének célja az volt, hogy aláássa Ukrajna nemzetközi tekintélyét.

A titkosszolgálat szerint a merénylő a kelet-ukrajnai Luhanszk megyéből származik, és az orosz titkosszolgálat tagja. A gyanúsított a rendelkezésre álló információk szerint Oroszországban bujkál.