Kovács Gergely: Fontos lenne, hogy a parlamentben is a migránsok vegyék át az irányítást

Szórakoztató interjút adott a Magyar Kétfarkú Kutya Párt elnöke a kormányközeli online média szócsövének, az Origónak. Kovács Gergőt először arról kérdezték, hogy a párt miért nem vett részt az előválasztáson, azt leszámítva, hogy Hadházy Ákost támogatták Zuglóban. Kovács Gergő erre azt mondta: „Én úgy gondolom, hogy az egész előválasztás igazából egy színjáték volt. Az ellenzék el akarja, el akarta terelni a figyelmet arról, hogy hány millió bevándorlót szeretne Magyarországra telepíteni”.

Biztosan állíthatom, hogy Soros György meleg néger gyermeke és Jakab Péter – aki Gyurcsány Ferenc embere –, tervezte meg ezt az egészet.

– mondta.

A következő kérdés az volt, hogy miként áll az arra vonatkozó vizsgálat hogy Tóth Csaba ló-e?. Hát Zuglóban is a fő kérdés azért a bevándorlás volt. Kevesen tudják, hogy Tóth Csabának is igazából azért kellett visszalépnie, mert ő nem volt hajlandó elég bevándorlót telepíteni Zuglóba. Hadházy Ákos körülbelül 3-4 millió bevándorlót telepített volna.

Ebből körülbelül 3 millió lett volna ember és félmillió pedig arab származású ló, akik mindenféle betegségeket terjesztenek és egyébként a nemváltó műtéteket is szokták propagálni

– hangzott a válasz.

Arra, hogy akkor ezért érezték-e fontosnak, hogy beálljanak Zuglóban Hadházy mögé, Kovács Gergő azt mondta, hogy ők Hadházyval ellentétben csak „körülbelül 2 millió bevándorlót” telepítenének be Zuglóba. Arra, hogy Tóth Csaba egy pert is kilátásba helyezett, azt mondta, hogy „ez is a Gyurcsány-shownak a része”. Karácsony Gergely és Márki-Zay Péter jelöltségéről pedig azt mondta:

Mi vizsgáljuk, hogy bevándorló-e Karácsony Gergely vagy Márki-Zay Péter.

Amennyiben egyikükről ez bebizonyosodik, akkor a másikat fogják támogatni – tette hozzá. Egy másik, a visszalépésekre vonatkozó kérdésre válaszolva kifejtette

Én úgy gondolom, az, hogy ha Gyurcsány Ferenc embere esetleg visszalép Gyurcsány Ferenc embere javára és ezzel segíti Gyurcsány Ferenc emberét ebben a küzdelemben, az mind Soros György érdekeit szolgálja.

Végezetül arról, hogy kit támogatnak az előválasztáson, azt mondta, hogy sok bevándorlót fognak indítani.

Fontos lenne, hogy a parlamentben is a migránsok vegyék át majd az irányítást. Erre van pénz.

Erre van pénz és ezért küzd számos civil szervezet, akik csak ezért léteznek – mondta Kovács Gergő az interjú végén.

A megszólaláshoz Kovács Gergő azt a kommentárt fűzte, hogy „a mediaworksös srácok mondták”, hogy az Origónak lesz az interjú ezért „próbált megfelelően válaszolni”.

Ne hagyjuk, hogy az Origo megpróbálja elterelni a figyelmet az előválasztással a bevándorlásról!

– viccelődött az MKKP elnöke.