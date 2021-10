Elnökké választatná magát a diktátor fia a Fülöp-szigeteken

Ferdinand Marcos volt fülöp-szigeteki diktátor fia is indul a jövő évben esedékes elnökválasztáson – számolt be a BBC. Ferdinand Marcos Junior, akit Bongbong becenéven ismernek – egy videóban jelentette be az indulását. A 64 éves férfi a videóban azt ígérte, hogy megválasztása esetén „egyesítené” az országot.

Bongbong a mostani elnök, Rodrigo Duterte közeli szövetségesének számít.

Az ifjabbik Marcos azért is ápol jó viszont Dutertével, mert az elnök 2016-ban hősöknek kijáró újratemetésben, valamint nem törte magát túlságosan azért, hogy az idősebbik Marcos magánvagyonának elrejtett és eddig meg nem talált részét megtalálják. A rejtett kincs értékét tízmillió dollára becsülik.

Az idősebb Ferdinand Marcos 1972-ben ragadta magához a hatalmat, egy évvel azelőtt, hogy véget ért volna a második elnöki ciklusa. A törvényhozást bezáratta, a politikai riválisait börtönbe csukatta és rendeleti kormányzást vezetett be.

Uralma alatt a hatóságok rengeteg embert végeztek ki törvénytelenül, bármiféle jogi eljárás nélkül és a politikai ellenzék tagjait kínzásnak vetették alá a börtönökben. Végül 1986-ban véget ért a diktatúrája, amikor a hadsereg és az emberek közösen fellázadtak ellene. A diktátor elmenekült az országból és 1989-ben halt meg Hawaii-on.

Fia 2010 és 2016 közt szenátor volt, 2016-ban pedig már megpróbálta megszerezni az alelnöki tisztséget a választásokon (a Fülöp-Szigeteken ugyanis ezt a tisztséget nem az elnök jelöli ki, hanem közvetlenül választják meg az emberek. Bongbong akkor 263 ezer szavazattal (0,64 százalékkal) alulmaradt Leni Robredóval szemben.

A jövő évi választásokon a jelenlegi elnök, Rodrigo Duterte nem indulhat, mivel az alkotmány értelmében nem választhatják újra. Bongbongon kívül Manny Pacquiao egykori világbajnok bokszoló, valamint Francisco Domagoso, Manila polgármestere is bejelentette indulását. Ezen felül Duterte lánya, Sara Duterte is megméretteti magát. Korábban sokan arra számítottak, hogy az ifjabbik Ferdinand Marcos őt támogathatja majd a kampányban.

Bongbong népszerűnek számít a fiatalok közt, valamint az ország északi részén található Ilocos Norte tartományban, amely már apjának is az egyik bázisa volt. Azt viszont sokan nem kedvelik benne, hogy gyakran próbálja mentegetni apja tetteit, és azokat a szörnyűségeket, amelyeket regnálása idején elkövettek. Ezen felül azt is tagadja, hogy ő maga felelős lenne az elkövetett bűnökért, holott 1983 és 1986 közt Ilocos Norte kormányzója volt.