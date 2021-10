Felfüggesztették az abortusztilalmat Texasban

A nyugat-texasi körzeti bíróság vezetője, Robert Pitman ideiglenesen felfüggesztette a texasi abortusztilalomról szóló törvényt, amelyet szeptember elején hagytak jóvá.

A bíró a Biden-kormány kérésére cselekedett így, amely kérte, hogy akadályozzák meg a törvény életbe lépését addig, ameddig kérdéses marad a törvény legalitása. Az Egyesült Államok Legfelsőbb Bírósága (SCOTUS) korábban jóváhagyta ugyan a törvényt, de azt írta, nem biztos, hogy a törvény összhangban van az alkotmánnyal.

Robert Pitman a 113 oldalas dokumentumban azzal indokolta a törvény blokkolását, hogy az szeptember 1-je óta

jogtalanul megakadályozta a nőket abban, hogy a saját életüket irányítsák úgy, ahogy azt az amerikai alkotmány előírja.

A törvény, illetve a legitimitása megkérdőjelezése miatt az abortuszpárti és abortuszellenes tüntetők egyaránt utcára vonultak. Az egyik Texas állambeli szervezet, a Whole Woman's Health nemrég közölte, hogy a klinikáikon hamarosan ismét elindítják a beavatkozásokat. Mindeközben a Texas Right to Life nevű szervezet azzal vádolta meg a törvénnyel szemben fellépő bírákat, hogy az „abortuszipar” érdekében, részrehajlóan cselekszenek.

Texas állam képviselői azóta fellebbezést nyújtott be Robert Pitman döntése ellen.