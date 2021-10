A pár kapcsolata évek óta vitatott, sőt 2018-ban egyszer már elnapolták a tervezett nászt. Az új időpontot október 26-ra tűzték ki. Az anyakönyvvezető ezen a napon fogja őket feleséggé és férjjé nyilvánítani – látványos ceremónia nélkül.

A két fiatal szinte egykorú: a vőlegény október 5-én töltötte be harmincadik születésnapját, a hercegnő pedig tizennyolc nappal később fogja – mindössze három nappal esküvőjük előtt.

Három éve külön élnek, miután elsődleges álmaikat szertefoszlatta az a pénzügyi vita, amelybe a vőlegény édesanyja, a hercegnő eljövendő anyósa keveredett.

Komuro az Egyesült Államokban tanult jogot, és New Yorkban kapott munkát. Ő és menyasszonya – akinek el kell hagynia az uralkodói családot, miután nem nemesi sarjjal lép házasságra – azt tervezi, hogy új életüket ebben az amerikai nagyvárosban kezdik.

Komuro most éppen kéthetes kötelező otthoni karanténban van a Tokió melletti Jokohamában, miután hazatért az Egyesült Államokból – jelentette az NHK, a japán közszolgálati médium. A Narita repülőtéren riporterek hada várt rá, a tudósítások pedig elsősorban az új frizurájára fókuszáltak.

„A japán iskolákban drákói szigorral agymosottak közül sokan megengedhetetlennek tartják a szokatlan hajviseletet” – írta egy újságíró. „A lófarok médiacirkuszt okozott” – magyarázta Oszaki Tomohiro.

In #Japan , where many grow up being brainwashed by draconian school rules into thinking unconventional haircuts are a no-no, Komuro's ponytail caused a media frenzy. My story @japantimes https://t.co/RANUoy7Y8X

Mako hercegnő még akkor ismerkedett meg Komuróval, amikor mindketten a tokiói Nemzetközi Keresztény Egyetem hallgatói voltak. Egymásba szerettek, és 2017-ben a mosolygós pár egymás mellett ülve jelentette be az eljegyzést.

„Komuro olyan ember, aki bátorít engem” – mondta akkor a hercegnő.

A császári udvar ügyeit kezelő intézmény azonban 2018-ban bejelentette, hogy az eljegyzésükkel kapcsolatos menetrendet elnapolják.

A bulvárlapok ugyanis a Komuro család pénzügyi gondjairól írtak. A vőlegény édesanyját állítólag eljegyezte egy férfi, aki azt állította, hogy nagyjából 11 millió forintnyi jent kölcsönzött a nőnek. A férfi a pénzét követelte.

A sajtó szerint ennek az összegnek egy részét Komuro Kej iskoláztatására fordították.

Leendő apósa, Akisino trónörökös sürgetésére Komuro áprilisban egy 28 oldalas dokumentumban magyarázta bizonyítványát, azaz a kölcsön történetét, ügyvédje pedig esküt tett, hogy Komuro törleszteni fog. De a kár már megtörtént.

The pair's union was delayed after a scandal erupted around reports that #KeiKomuro's family had run into financial difficulties, with his mother failing to repay a four-million-yen loan from a former fiance. #Japanhttps://t.co/WTbg2QN5TN