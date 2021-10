Támadást gyanít az FBI az amerikai diplomatáknál fellépő rejtélyes tünetek mögött

Jelentések szerint egyre több amerikai diplomata és az őket támogató személyzet is furcsa hangokat hall, és érez állandó, lüktető nyomást a fejében, miközben több más bizarr fizikai érzést is tapasztal. Sokak szerint ezek a problémák az úgynevezett Havanna-szindróma jellemzői – számolt be a CNBC.

Az elmúlt években már többször ért Havanna-szindróma amerikai tisztviselőket. Kubában tartózkodó diplomák még 2016-ban számoltak be arról, hogy furcsa hangokat hallottak, fejükben pedig állandó lüktető nyomást éreztek, ezenkívül más bizarr fizikai érzésekről is vallottak.

Utólag kiderült, hogy tartós egészségkárosodást szenvedtek, feltehetően „energiatámadásoktól”. Egyes esetekben a diplomaták észlelték hallásuk és látásuk hirtelen romlását, valamint fejfájást, szédülést és agykárosodást is.

A végére kell járnunk a dolognak, egyértelmű orvosi állásfoglalásra van szükségünk, amely kimondja, hogy igen, megtámadtak, és rá kell tennünk a kezünket arra, aki ezt teszi

– árulta el Frank Figliuzzi, a Szövetségi Nyomozóiroda (FBI) kémelhárításért felelős korábbi igazgatóhelyettese, aki nagyobb koordinációt sürgetett az amerikai kormányzaton belül az amerikaiak elleni rejtélyes hanghullámos támadások növekvő száma miatt.

A Fehér Ház az amerikai tisztviselőknek állítólag figyelmeztetést küldött, amiért a Havanna-szindróma súlyos és széles körben elterjedt, ezért egyaránt valós veszélyt jelent az amerikai hírszerző tisztekre és a diplomatákra is, mind az Egyesült Államokban, mind pedig külföldön.

A Fehér Ház az ügyben nem reagált a CNBC megkeresésére.