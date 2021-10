Ismét felütötte a fejét a gyermekbénulást okozó vírus Európában

Gyermekbénulás tüneteivel került kórházba egy másfél éves csecsemő az észak-ukrajnai Rivnei területen, a belarusz határ közelében.

Ezzel 2015 óta először azonosították a kórokozó poliovírust Ukrajnában, ahol hat éve két gyermek ferőződött meg.

Hivatalosan Európában 2002-re sikerült megszabadulni a poliovírustól, ám az oltásszkepcitizmus továbbra is járványszerűen tombol Kelet-Európában, az ukrajnai gyermeket is szülei vallási meggyőződésből nem oltották be a polio ellen.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) vizsgálja, hogy a fertőzésnek van-e terjedési láncolata – írja a Euronews.