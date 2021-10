Ursula von der Leyen: Ha a lengyelek az EU-ban akarnak maradni, be kell tartaniuk a szabályokat

Von der Leyen egyértelművé tette, hogy az uniós bizottság minden rendelkezésre álló eszközt fel fog használni arra, hogy fenntartsa az Európia Unió jogrendjének alapelveit. Az Európai Bizottság elnöke közleményében arra reagált, hogy a lengyel alkotmánybíróság előző napi döntése szerint az Európai Unióról szóló szerződés bizonyos rendelkezései nincsenek összhangban a lengyel alkotmánnyal. A testület többségi véleménye szerint az uniós tagságból nem következik, hogy az Európai Unió Bíróságának döntései kötelező érvényűek a tagállamokra nézve.

Ursula von der Leyen közölte: az uniós bizottság megkezdte a lengyel alkotmánybíróság döntésének elemzését, annak eredménye alapján határoz a további lépésekről.

– fogalmazott. Hozzátette: az uniós állampolgároknak és a Lengyelországban működő vállalatoknak jogbiztonságra van szükségük, ehhez pedig arra, hogy az uniós szabályokat, beleértve az Európai Unió Bíróságának ítéleteit, teljes mértékben alkalmazzák Lengyelországban.

Szerződéseink nagyon világosak. Az Európai Unió Bíróságának minden határozata kötelező érvényű a tagállamok hatóságaira nézve, beleértve a nemzeti bíróságokat is. Az uniós jog elsőbbséget élvez a nemzeti joggal szemben, beleértve az alkotmányos rendelkezéseket is

– közölte. Hozzátette: ezt írta alá minden uniós tagállam, amikor csatlakozott az Európai Unióhoz. Heiko Maas német külügyminiszter, a német Funke Médiacsoportnak adott nyilatkozatában arra szólította fel Lengyelországot, hogy teljes mértékben tartsa be az uniós jogot.

Lengyelországnak az unió tagjaként be kell tartania az uniós törvényeket, és végre kell hajtania az uniós bíróság döntéseit – közölte.

– fogalmazott, és hozzátette: országa teljes mértékben támogatja az uniós bizottságot az európai jog érvényesítésében.

Clément Beaune francia Európa-ügyi államtitkár az RMC/BFMTV tévécsatornának adott nyilatkozatában kijelentette: Lengyelország alkotmánybíróságának ítélete, amely az uniós jognak a lengyel joggal szembeni abszolút elsőbbségével szemben foglalt állást, támadást jelent az Európai Unió ellen. Figyelmeztetett:

Jean Asselborn luxemburgi külügyminiszter az uniós tagországok belügyminisztereinek tanácskozására érkezve azt mondta: Varsó a „tűzzel játszik”, viselkedése szakításhoz vezethet az Unióval. Közölte:

Tudom, hogy Lengyelországban az emberek európaiak, és európaiak akarnak maradni, de nagyon világosan ki kell mondani, hogy a lengyel kormány a tűzzel játszik. Ahogy azt is, hogy egy bizonyos ponton túl nemcsak jogi szinten, hanem politikai szinten is szakadás következhet be.