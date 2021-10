Poloskainváziótól rettegnek, megérkeztek az első büdös bogarak az angolokhoz

Szakértők azonnal megkongatták a vészharangot, ahogy megfogták az első büdös poloskát, amely eddig nem volt jelen Nagy-Britanniában. A példány Surrey-ben került egy feromoncsapdába, amely a Királyi Kertészeti Társaság egyik megfigyelőállomásán áll Garden Wisley-ben. Félő azonban, hogy nem csak ez az egyetlen példány mozgott a szigetországban, és innentől kezdve a populáció egyedszámának gyors emelkedésére lehet számítani.

Hivatalos neve ázsiai márványpoloska, a kifejlett példányok körülbelül 1,7 cm hosszúak, alakjuk pajzsra hasonlít. Azért hívják büdös bogárnak vagy büdös poloskának, mert amikor veszélyben érzi magát, akkor a potroh alsó részéből kieresztett bűzzel védekezik, de akkor is így tesz, ha összenyomjuk vagy rátaposunk. Magyarországon emellett még igen elterjedt a zöld színű, Kelet-Afrikából származó, hozzánk Dél-Európából érkező zöld vándorpoloska is.

Ősszel és kora télen a bogarak megrohamozzák a házakat, igyekeznek bejutni a lakásokba, a függöny redőiben, szekrények mögött igyekeznek áttelelni. Amellett, hogy invazív fajról van szó, rettenetes pusztítást visznek végbe a gyümölcsökben és a zöldségekben. Gyakorlatilag bármin megélnek, de elsősorban az alma, a sárgabarack, az őszibarack, a körte, a cseresznye, a kukorica, a szőlő, a bab, a paprika és a paradicsom a kedvencük.

Szúró-szívó szájszervükkel átbökik a gyümölcs héját, majd kiszívják belőle a tápanyagot, és rothadást előidéző nyálat fecskendeznek be.

Az Independent értesülése szerint az invazív fajok évente mintegy 1,8 milliárd fontos kárt okoznak a brit mezőgazdaságnak. Szakértők egyértelműnek tartják, hogy ezeknek az elterjedéséért a klímaválság és a légkör melegedése a felelős. Arra kell tehát számítani, hogy 5-10 éven belül – ahogy az történt Magyarországon is – a briteknél is veszélybe kerülnek nyáron a gyümölcsösök, télen pedig a házakban kell majd megküzdeni a büdös poloskákkal. Az is valószínű, hogy nem ez lesz az utolsó olyan kártevő, amely megjelenik az angoloknál is, így jelentve az elpusztításuk újabb kihívást a kerttulajdonosokat és mezőgazdasági termelőket segítő kutatóknak.

A büdös poloskák elleni harc egyik fegyvere a feromoncsapda. Ez a rovar számára csábító illatanyagot bocsát ki, így a poloskát odacsalja egy ragasztós felületű laphoz, amelybe végleg beleragad a kártevő.

(Borítókép: Ázsiai márványpoloska. Fotó: Edwin Remsburg / VW Pics / Getty Images)