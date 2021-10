A koronavírus-járványon próbált nyerészkedni, megrendezte a saját halálát

A koronavírus-járványon próbált meg nyerészkedni, sőt még a saját halálát is megrendezte az a massachusettsi férfi, akit végül 56 hónapra, vagyis csaknem öt évre ítéltek el – írja a BBC.

David Staveley a pandémia idején, 2020 márciusa és 2021 májusa között négy vállalkozás társtulajdonosaként tüntette fel magát, és a fizetésvédelmi program keretében 544 ezer dollárt (169 millió forintot) vett fel az alkalmazottak bérére.

Csakhogy hiába létezett a három étterem és az egy bolt, a dolgozókat már korábban elbocsátották, sőt az éttermek már be is zártak, ráadásul a férfinak és társának, David Andrew Butzigernek nem is volt tulajdonrésze egyikben sem.

A két férfit lakossági bejelentés után 2020 májusában letartóztatták, David Staveleyt pedig házi őrizetbe helyezték. Az 54 éves férfi ezt nehezen viselte, így levágta magáról a nyomkövetőt, búcsúlevelet írt, majd leparkolta az autóját az óceán partján, és otthagyta. Így próbálta öngyilkosnak titulálni magát, csakhogy az ismerősei ezt nem hitték el, és jelezték a rendőrségnek.

A nyomozók elkezdték keresni, és végül három hónapig üldözték – miközben lopott rendszámtáblákkal és folyton lecserélt telefonokkal menekült –, mielőtt Georgia államban elkapták.