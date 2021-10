Kurz a politikai túlélése miatt mondott le, Ausztriában semmi nem változik

Mivel megtartja pártelnöki és frakcióvezetői tisztségét, gyakorlatilag továbbra is ott lesz az osztrák belpolitika formálásánál.

Az osztrák koalíció azért maradt fenn, mert Sebastian Kurz teljesítette a Zöldek feltételét és lemondott, viszont lelkes híve, az eddigi külügyminiszter, Alexander Schallenberg követi majd őt, aki eddig is nagy csodálója volt a fiatal politikusnak. Werner Kogler zöldpárti alkancellár üdvözölte a fejleményeket, és bejelentette a Zöldek és a néppárt kormánykoalíciójának folytatását. Kevésbé lelkesen reagáltak az ellenzéki pártok a kancellárcserére, mivel az elmúlt napok tárgyalásai nyomán inkább abban reménykedtek, hogy az ÖVP kizárásával új, négypárti koalíció jön létre a szociáldemokraták (SPÖ), a szabadságpártiak (FPÖ), a liberálisok (NEOS) és a Zöldek (Grüne) részvételével.

Kiss J. László egyetemi tanár, a térség szakértője szerint két lehetőség maradt volna a helyzet feloldására. Vagy egy újabb előrehozott választást tartanak, azonban négy éven belül az lenne a harmadik, amit az osztrák választók már nehezen viselnének és ez egyik pártnak sem lenne érdeke. Másfelől ebben a jelenlegi koalícióban a Néppárt a domináns tényező és ahhoz, hogy a többi párt nélküle alakítson egy másik koalíciót, abban már a Szabadság pártnak is részt kellene venni, ami nem pedig valószínű. Bár a szociáldemokraták korábban azt mondták, hogy rendkívüli időkben, rendkívüli megoldásokat is el tudnak fogadni.

A Corvinus Egyetem oktatója úgy véli, hogy a kialakult helyzet egy olyan lehetőség Kurz számára, hogy kancellársága nélkül is megmaradjon a kormánya. Közvetett módon továbbra is ő irányít, a hatalom ott van a kezében, mint pártelnök és frakcióvezető gyakorlatilag mindenbe bele tud szólni. Emellett igen teátrális gesztussal - nem élve a mentelmi jogával - a lemondást bejelentő sajtótájékoztatón azt közölte:

Az ország előrébb való nálam

- majd hozzátette, hogy az ÖVP és a Zöld Párt koalíciójának fenntartását támogatja, és ezért hajlandó távozni a hatalomból.

Korrupció, amikor Kurz még nem is volt kancellár

A politikus rakétaszerű felemelkedése és népszerűsége 2017-re tehető. A gazdasági és korrupciós ügyekkel foglalkozó ügyészség (WKStA) most azt vizsgálja és próbálja bizonyítani, hogy ez a hihetetlen gyors politikai befutás nem egy politikai csodagyereknek köszönhető, hanem emögött olyan korrupciógyanús esetek voltak. Állítólag 2016-ban az akkori pénzügyminisztérium közvetítésével gyakorlatilag megvásároltak közvélemény kutatásokat, amelyeket úgy kozmetikáztak, hogy azok Kurznak kedvezőek legyenek.

Kiszivárgott egy hanganyag is, amelyen a politikus beszélgetett a pénzügyminisztérium egyik munkatársával és ebből aztán világosan kiderült, hogy Kurz nem egy politikai csodagyerek, sokkal inkább egy machiavellista, aki a hatalomért mindenre képes, nincsenek morális skrupulusai, ráadásul mindez még le van öntve komoly hatalmi arroganciával. Tehát ezzel a vizsgálattal Kurz varázslatos felemelkedésének utólagos aláásása történik - hívja fel a figyelmet Kiss J. László.

Viszont ha Sebastian Kurznak sikerül magát tisztáznia az ügyészségi vizsgálódásokban, akkor az egészet akár a maga javára is fordíthatja. A neki lekötelezett eddigi külügyminiszter lesz ugyan a kancellár átmenetileg, de miután mindig is Kurzhoz volt hűséges és nem dédelget hatalmi ambíciókat, ezért ha tisztázódott minden, akkor akár vissza is adja a kancellári széket Sebastian Kurznak.

