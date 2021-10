Ha leáll a Facebook, összeomlik a világ?

A kiesés megzavarta a kisvállalkozók, a politikusok, a segélymunkások és mások digitális életét. Egyesek azonban egy üdvözlendő kegyelemdöfésnek tartották.

Hétfőn a világ megtapasztalhatta, milyen az élet Facebook és alkalmazásai nélkül.

Mexikóban a politikusok el voltak vágva a választóiktól. Törökországban és Kenyában a boltosok nem tudták eladni portékáikat. Kolumbiában egy, a WhatsAppot használó, a nemi erőszak áldozatainak gyakran életmentő segítséget nyújtó nonprofit szervezet munkája bénult meg.

Jókor jött a figyelmeztetés.

„A technológiai eszközök nem nyújtanak megoldást” – mondta Alex Berryhill, a nőket segítő Cosas de Mujeres intézmény digitális műveletekért felelős igazgatója, aki hozzátette: a terepen tartózkodó önkénteseik szerencsére valamelyest csökkentették a komolyabb kockázatot.

A fejlődő világ egyes térségeiben a Facebook-kiesés költségei különösen súlyosak voltak. Indiában, Latin-Amerikában és Afrikában a Facebook szolgáltatásai sokak számára lényegében az internetet helyettesítik.

A Facebookkal kapcsolatos vizsgálatok nagy részét épp az a nyugtalanító tény motiválja, hogy egyetlen vállalat közvetít megannyi emberi tevékenység között.

Az Egyesült Államokban trösztellenes pert indítottak a vállalat ellen, amelyben azzal vádolják, hogy erőfölényét biztosítandó az Instagramot és a WhatsAppot is felvásárolta. Az Európai Unió döntéshozói olyan átfogó szabályozást dolgoznak ki, amely megnyirbálná a vállalat hatalmát – emlékeztet a New York Times.

Az elmúlt hetekben a Facebookot azután vették össztűz alá, hogy egy korábbi termékmenedzsere, Frances Haugen belső dokumentumokat osztott meg. Ezekből a többi között kiderült: a vállalat tisztában volt azzal, hogy az Instagram fokozza a tinédzserek megjelenési problémáit, holott vezetői nyilvánosan minimalizálták az alkalmazás hátrányait.

A leleplezések további kritikákat váltottak ki a szabályozó hatóságok és a nyilvánosság részéről egyaránt. A leállás másnapján szenátusi különbizottság előtt tett vallomást Haugen a Facebook fiatal felhasználókra gyakorolt hatásáról.

Brüsszelben, az Európai Unió központjában a bizottsági alkalmazottak a rivális Signal üzenetküldőt használták, közben a leállás miatt a legnagyobb technológiai platformok fokozott felügyeletét követelték.

„A globális digitális térben mindenki megtapasztalhatta a leállást” – tweetelte az új szabályozást kidolgozó európai biztos. „Az európaiak a szabályozás, a tisztességes verseny, a biztosabb kapcsolattartás és a kiberbiztonság révén jobb digitális ellenálló képességet érdemelnek” – üzente Thierry Breton.

In the global digital space, everyone could experience a shutdown *



Europeans deserve a better digital #resilience via regulation, fair competition, stronger connectivity and cybersecurity.



Work in progress.#DSA #DMA #EUCyberResilienceAct pic.twitter.com/DfmSpzs1tz