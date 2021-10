Kiderült Ausztrália 1788-ban alapított, 4,8 milliós népességű városában. Kiderült ugyanis, hogy Sydney-ben, négy hónap után, búcsút intenek a koronavírus miatti lezárásoknak, írta a BBC.

A szabadságot tisztességesen meg is ünnepelték, ünneplik az auszik, a híres operaház környékén is. Az üzletek és a kocsmák sem voltak rest megemlékezni a neves napról: hétfőn éjfélig tartanak nyitva, de az otthonokban is repesnek az örömtől, hiszen ismét meglátogathatják egymást barátok és rokonok.