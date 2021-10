Erős földrengés rázta meg Kréta szigetét

A Richter-skála szerinti 6,3-es erősségű földrengés rázta meg kedden a görögországi Kréta szigetét, mindössze három héttel azután, hogy egy hasonló szeptember 27-i természeti katasztrófában életét vesztette egy ember – írja az Independent az Európai-Mediterrán Szeizmológiai Központ (EMSC) közlése nyomán.

A föld Kréta keleti partjainál, a tenger alatt mozdult meg először Irákliontól 124 kilométerre keletre. Ezt több 3,5-4,5 es erősségű utórengés követte, károkról egyelőre nem érkezett jelentés. Egy környékbeli férfi arról mesélt, hogy a háza körülbelül 15 centiméternyit fordult ki a sarkából. Az egész körülbelül 20 másodpercig tartott.

A földrengés egy térfigyelő kamera felvételén is látható:

Άν δείτε το βίντεο ο #σεισμός ήταν 6,4 ρίχτερ κράτησε περιπου 29 δευτερόλεπτα με συνεχείς αυξομειώσεις της έντασης του .

Είχα ένα ράπισμα μήκους 5 μέτρων στην αποθήκη του μαγαζιου

Ελπίζω να μην έχουμε χειρότερα. #κρητη #earthquake pic.twitter.com/xBNA0nLDIk — Μανόλης della Creta (@baxebanis) October 12, 2021

Egy krétai kisváros, Sitia polgármestere az esetről azt nyilatkozta, hogy több épület fala a is megrepedt, beleértve a városházát is. A rengés erősen érezhető volt Iráklionban is, ott az emberek

az utcára menekültek, amikor megkezdődött a földmozgás.

Sitia egyik lakosa arról számolt be, hogy a földrengés idején a helyi közért polcairól számos árú lehullott és összetört.

Efthymios Lekkas, az Athéni Egyetem geológus szakértője mindeküzben azt mondta, hogy a földrengést két különöböző szeizmukus központ okozta, amelyek egymástól 80 kilométerre vannak és jelentősen eltérnek egymásról.

A földrengést az egész szigeten érezni lehetett, és különösen az előző nagy földrengés után okozott komoly aggodalmat

– ezt már Yiannis Leondarakis, Kréta kormányzóhelyettese mondta. Sérültekről és halottakról egyelőre nem tudnak a hatóságok.

A három hete, szeptember 27-én történt földrengést több száz embert tett földönfutóvá Kréta déli részén. Azóta egyébként több kisebb rengés is volt még Kréta térségében, de egyik sem volt ennyire erős. A mostani földrengést is több, kisebb utórengés követte az EMSC szerint.